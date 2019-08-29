В Казахстане образована Нацкомиссия по молодежному кадровому резерву

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национальной комиссию по молодежному кадровому резерву, передает Kazakhstan Today.

Постановляю: образовать Национальную комиссию по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Указом также утверждены положение о Национальной комиссии, состав Национальной комиссии и правила формирования президентского молодежного кадрового резерва. Документ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Согласно положению о Нацкомиссии, она образуется в целях формирования президентского молодежного кадрового резерва.

В состав комиссии войдут: руководитель администрации президента РК, председатель комиссии, начальник канцелярии президента РК, заместитель председателя комиссии, председатель Агентства РК по делам государственной службы, заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя Администрации президента РК, курирующий вопросы региональной политики, член комиссии, заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК, секретарь комиссии.

Как сообщалось ранее, с первого сентября в Казахстане стартует отбор в президентский кадровый резерв . В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, информировала пресс-служба Агентства по делам государственной службы РК.

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