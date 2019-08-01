Отбор в президентский кадровый резерв стартует 1 сентября

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - С первого сентября в Казахстане стартует отбор в президентский кадровый резерв, передает Kazakhstan Today.

Отбор будет проведен максимально прозрачно и открыто. В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, сообщает пресс-служба Агентства по делам государственной службы РК.

Желающим попасть в резерв необходимо пройти несколько этапов: тестирование теоретических знаний кандидатов; оценка лидерских качеств, уровня критического мышления, стратегического видения, мотивации и ценностей кандидатов (написание эссе, презентация проектов, прохождение интервью и другие инструменты оценки); собеседование в экспертной комиссии администрации президента; рассмотрение на заседании Национальной комиссии по кадровой политике при президенте Республики Казахстан.

Если вы являетесь автором успешных инициатив, способны предложить новые проекты и реализуемые на практике идеи для повышения благосостояния казахстанцев, оперативно принимать решения и быстро адаптироваться к инновациям, отправляйте заявку онлайн на участие в проекте "Президентский кадровый резерв". Бросьте вызов своим возможностям и попадите в топ молодых и эффективных будущих руководителей, которые сыграют решающую роль в развитии Казахстана и станут движущей силой прогресса. Более подробную информацию можно узнать на сайте АДГС - qyzmet.gov.kz", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе объявил о необходимости формирования в стране президентского кадрового резерва . Впервые у молодых казахстанцев, которые добились значительных результатов в инновационных технологиях, инженерии, предпринимательской деятельности, медицине, экономике, культуре и многих других областях появилась возможность пройти отбор в резерв и быть назначенными на высокие государственные и управленческие должности в стране.

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