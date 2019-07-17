Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Агентства и планах на предстоящий период.

"Анар Жаилганова доложила о формировании Президентского кадрового резерва и принимаемых мерах по дальнейшему переводу оказания государственных услуг в электронный формат", - сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства указал на необходимость разработки Концепции развития государственного управления, которая должна предусматривать повышение эффективности госслужбы и усиление требований к государственным управленцам.

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