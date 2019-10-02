Более 7 тыс. претендентов в Президентский кадровый резерв прошли во второй этап отбора

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Более 7 тыс. претендентов в Президентский молодежный кадровый резерв прошли во второй этап отбора, передает Kazakhstan Today.

В рамках первого этапа зарегистрировались более чем 13 тыс. казахстанцев. Из них 7312 загрузили необходимые документы и успешно завершили регистрацию к установленному сроку, сообщила председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова.

В резерв попадут лишь 300 лучших и наиболее подготовленных молодых людей. Получается по 24 претендента на место", - написала председатель Агентства в Facebook .

Она отметила, что в списке не только представители со всех регионов страны, но и казахстанцы из-за рубежа. Среди претендентов - лидеры молодежных организаций, представители из неправительственного, бизнес и квазигосударственного сектора, выпускники передовых зарубежных вузов, работники международного финансового центра "Астана" и действующие государственные служащие.

Все они смогут участвовать во втором этапе отбора - тестировании, состоящем из двух блоков - вербального и числового. Это позволит определить способности участников работать со сложной текстовой и числовой информацией. Тесты не оценивают специальные знания, поэтому не требуют предварительной подготовки по теоретическим материалам!" - подчеркнула Жаилганова.

Тест и его верификацию участники пройдут посредством онлайн-платформы Pkrezerv.kz. Тестирование кандидаты смогут пройти 12 октября.

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