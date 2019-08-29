Токаев поручил обеспечить прозрачность отбора в президентский кадровый резерв

Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об основных аспектах формирования "Президентского кадрового резерва", сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил особую важность реализации данной инициативы. Он поручил обеспечить максимальную прозрачность всего процесса отбора и создать условия для участия всех заинтересованных лиц через онлайн-платформу.
Напомним, что в Казахстане образована Нацкомиссия по молодежному кадровому резерву. Отбор в резерв стартует 1 сентября. В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства