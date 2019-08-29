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Токаев поручил обеспечить прозрачность отбора в президентский кадровый резерв

28.08.2019, 14:00 8398
Токаев поручил обеспечить прозрачность отбора в президентский кадровый резерв
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает Kazakhstan Today.
 
Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об основных аспектах формирования "Президентского кадрового резерва", сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства отметил особую важность реализации данной инициативы. Он поручил обеспечить максимальную прозрачность всего процесса отбора и создать условия для участия всех заинтересованных лиц через онлайн-платформу.
 
Напомним, что в Казахстане образована Нацкомиссия по молодежному кадровому резерву. Отбор в резерв стартует 1 сентября. В нем смогут принять участие молодые люди в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.
 

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