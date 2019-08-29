Токаев поручил обеспечить прозрачность отбора в президентский кадровый резерв

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, передает Kazakhstan Today.

Анар Жаилганова подробно доложила Касым-Жомарту Токаеву об основных аспектах формирования "Президентского кадрового резерва", сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил особую важность реализации данной инициативы. Он поручил обеспечить максимальную прозрачность всего процесса отбора и создать условия для участия всех заинтересованных лиц через онлайн-платформу.

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