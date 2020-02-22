ДЧС рекомендует воздержаться от поездок в урочище Эдельвейс

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - ДЧС Алматы рекомендует воздержаться от поездок в урочище Эдельвейс, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в ведомстве, для обеспечения безопасности участка автодороги Шымбулак - Туюк-Су в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (100 сантиметров) 21 февраля "Казселезащитой" будет проведен профилактический спуск снежных масс в лавиносборе №17 (урочище Эдельвейс).
В целях исключения чрезвычайных ситуаций департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в указанных местах проведения профилактических мероприятий", - отметили в ДЧС.
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