Дело осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай находится на контроле Токаева

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Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Дело осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай находится на контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в средствах массовой информации вновь обсуждается вопрос о возможной передаче Казахстану гражданки нашей страны Акжаркын Турлыбай, осужденной судом КНР. В связи с этим необходимо напомнить, что вопрос о судьбе Акжаркын Турлыбай был поставлен главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, который недавно посетил нашу страну", - написал в Facebook пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

Он также отметил, что "ранее президент Казахстана в ходе своего визита в Пекин в сентябре 2019 года призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении Акжаркын Турлыбай и содействовать ее возвращению в Казахстан".

Касым-Жомарт Кемелевич поручил Министерству иностранных дел и правоохранительным органам продолжить взаимодействие с китайскими коллегами. Ситуация находится на постоянном контроле у главы государства", - заключил Уали.

Напомним, казахстанка Акжаркын Турлыбай была признана в Китае виновной в контрабанде наркотических средств и приговорена к пожизненному лишению свободы

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