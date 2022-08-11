День Абая отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Казахстанцы отмечают 177-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новый праздник появился два года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Дата хоть и внесена в официальный перечень праздников, но не является выходным днем, сообщает "Хабар 24".

Сегодня во многих регионах Казахстана проводятся творческие встречи и конкурсы чтецов, где и распространяется наследие великого классика.

В столице в день рождения поэта пройдет литературно-музыкальный вечер "Абай тагылымы" в Национальной академической библиотеке.

В Алматы организована передвижная выставка, где будут представлены ценные экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве Абая. Выставка будет работать две недели.

Праздничная программа организована и на родине поэта в Семее. В музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых проведут вернисаж, посвященный Абаю Кунанбаеву.



