Депутат мажилиса спас жизнь пассажиру самолета

Фото: пресс-служба мажилиса

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Депутату мажилиса Галымжану Елеуову выразили благодарность за спасение жизни пассажира, летевшего 30 апреля из Алматы в Сеул, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Благодарственное письмо и памятный подарок от имени президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера вручили депутату в мажилисе представители авиакомпании, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Руководство авиакомпании Air Astana выражает вам благодарность за своевременную помощь, оказанную пассажиру, следовавшему по направлению Алматы - Сеул 30 апреля 2022 года. Ваш профессионализм, отзывчивость и активная гражданская позиция спасли человеку жизнь", - говорится в тексте благодарственного письма.

По словам представителя авиакомпании, ситуация произошла на борту самолета, когда у одного из пассажиров снизилось давление и он начал терять сознание. Бортпроводницы обратились к пассажирам с вопросом, есть ли в салоне медицинский работник. На помощь пришел мужчина, как выяснилось позже, врач по профессии, депутат мажилиса Галымжан Елеуов, который направлялся в зарубежную командировку. Несмотря на сложные обстоятельства и ограниченные условия, мажилисмен сумел вовремя оказать первую медицинскую помощь пассажиру.

Как рассказал позже сам Галымжан Елеуов, человек находился без сознания, в состоянии клинической смерти, давление и пульс у него были редкие, пришлось проводить практически реанимационные мероприятия.

Мажилисмен смог восстановить сердечную деятельность пассажира и улучшить его состояние. Тем самым отпала необходимость экстренной посадки самолета в ближайшем городе. Состояние 37-летнего мужчины удалось стабилизировать, и он благополучно продолжил полет.