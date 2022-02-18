Система Orphus

Депутат отметил необходимость разработки новой программы по противодействию терроризму

17.02.2022, 17:15 28516
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Депутат Султан Дюсембинов на заседании сената парламента РК отметил необходимость разработки новой программы по противодействию терроризму, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По некоторым данным, для реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в стране на 2018-2022 годы из госбюджета на пять лет выделено 270 млрд тенге, но только 4% из них потрачены на профилактические мероприятия. О том, что данная программа не дала должного результата, свидетельствуют события трагического января, и до сих пор не дана оценка этому вопросу уполномоченными органами, ответственными за эту сферу", - сообщил в своем депзапросе на имя премьер-министра страны Султан Дюсембинов.

 
Депутат напомнил, что глава государства, выступая на заседании мажилиса парламента, заявил о необходимости реализации комплекса системных мер по борьбе с религиозным экстремизмом.
 
Анализируя эти и произошедшие события, предлагается выполнить следующие работы:
 
  • Углубленное изучение религиозной ситуации и подготовка новой госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму;
  • Разработка карты религиозной ситуации Казахстана в разрезе регионов;
  • Создать республиканский исследовательский центр, проводящего исследования, мониторинг и экспертизу в сфере религии. Укомплектовать его квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее образование; 
  • Усовершенствовать и усилить деятельность информационной пропаганды исследовательских групп, с оказанием им методическую, информационную и финансовую поддержку;
  • Рассмотреть вопрос об улучшении социального положения специалистов-религиоведов, теологов в государственных организациях в сфере религии.
 

новости по теме

В Генконсульстве КНР в Алматы состоялось празднование 30-летия дипотношений между КНР и РК

17.02.2022, 22:02 6466
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ -17 февраля в онлайн формате прошло празднование 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие было организовано Генеральным консульством КНР в Алматы и представительством МИД РК совместно с двумя Институтами Конфуция в Алматы, учрежденными четырьмя вузами Казахстана и Китая: КазНУ имени аль-Фараби, Ланьчжоуский университет, КазУМОиМЯ имени Абылай хана и Юго-Западный университет.
 
В ходе мероприятия выступили генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, замруководитель МИД РК в Алматы Руслан Маликович, генеральный секретарь Международного образовательного фонда китайского языка Чжао Линшань, ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, ректор Ланьчжоуского университета, академик Китайской академии наук Ян Чуньхуа, ректор Юго-Западного университета Чжан Вэйгои проректор по учебной работе КазУМОиМЯ имени Абылай хана Асель Чакликова.
 
Гости отметили блестящие успехи в различных областях, достигнутые Китаем и Казахстаном с момента установления дипломатических отношений между странами 30 лет назад. Отношения между двумя странами развились от добрососедства и дружбы к вечному всестороннему стратегическому партнерству, став образцом добрососедских отношений и общего развития между странами. Гости подчеркнули важную роль двусторонних отношений в экономическом и социальном развитии двух стран, а также региональной стабильности и выразили уверенность в светлом будущем китайско-казахстанских отношений.
 
На мероприятии были продемонстрированы рекламные ролики двух Институтов Конфуция в Алматы, в которых была показана история развития и достижения Институтов. Преподаватели и студенты четырех вузов-соучредителей выступили с яркой концертной программой, чтобы отметить 30 годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном и выразить добрые пожелания Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине.
 

В Казахстане появится новый праздник

17.02.2022, 20:05 16336
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В проекте постановления, опубликованном на портале "Открытые НПА", говорится о внесении дополнения в постановление правительства от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановление планируют дополнить пунктом 43-1: "43-1. День великого переселения - 18 ноября".
 
Дополнение вносится во исполнение пункта 25 пункта 25 плана мероприятий по реализации поручений президента, данных на шестом заседании Национального совета общественного доверия при президенте 16 ноября 2021 года.
 
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.
 

Наиболее подверженные риску затопления регионы Казахстана назвали в МЧС

17.02.2022, 18:12 23706
Наиболее подверженные риску затопления регионы Казахстана назвали в МЧС
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Пять регионов Казахстана наиболее подвержены риску затопления. Об этом сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Рустамбек Амрин.
 

К регионам с высокими рисками относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками: Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. В настоящее время процесс снегонакопления продолжается", - заявил Амрин. 

 
По его словам, министерство провело анализ, по результатам которого определены наиболее подверженные угрозе подтопления во время весеннего половодья 1010 населенных пунктов. В них проживают более 800 тысяч человек.

 
Амрин отметил, что глубина промерзания почвы в этом году ниже прошлогодних показателей в среднем на 6-68 сантиметров в ЗКО, СКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях.
 
 "В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в феврале и марте, это может привести к возникновению тало-дождевых паводков", - подчеркнул глава департамента.
 
Он напомнил, что за последние 5 лет от паводков пострадали 165 населенных пунктов в десяти регионах страны. 

Ранее Казгидромет представил прогноз по паводкам. По его сведениям, жителям севера и центральных регионов республики стоит быть готовыми к половодью, а южным и юго-западным регионам из-за отсутствия снежного покрова - к маловодью. 
 

Как терроризм может финансироваться через платежные системы рассказали в АФМ

17.02.2022, 17:20 26491
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило об угрозе использования новых платежных систем и услуг в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств", - проинформировали в пресс-службе АФМ.

 
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии, отметили в агентстве по финмониторингу.
 

Первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма", - сообщили в пресс-службе.

 
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. В частности, агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
 
Как пояснили в АФМ, платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным. К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
 
Как считают в агентстве по финмониторингу, тесное взаимодействие платежных организаций с агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
 
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте агентства afmrk.gov.kz.
 
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях. Список таких организаций публикуется на сайте АФМ.
 
Указанным организациям агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ. В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться к куратору по взаимодействию с платежными организациями Канату Балаби по номеру 8 701 899 99 55.
 

Две энергетические компании Нур-Султана проверяют после жалоб потребителей

17.02.2022, 10:10 62251
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - На основании ряда жалоб потребителей столицы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану назначена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана - РЭК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проверка ведется в части обоснованности начисления сумм оплаты за электроэнергию, отраженных в квитанциях текущего года, уточнили в КРЕМ.
 

В случае несогласия с действиями субъектов естественных монополий, а именно при поступлении квитанции с завышенными суммами к оплате по коммунальным услугам, каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ДКРЕМ по адресу: город Нур-Султан, улица Петрова, 5 либо на E-mail: [email protected] В случае выявления нарушений в сфере естественных монополий департаментом будут приняты соответствующие меры в пределах своих компетенции", - добавили в пресс-службе. 

 

В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидается погода без осадков

17.02.2022, 08:39 71166
В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь через запад, север, горные районы юго-востока республики будут перемещаться атмосферные фронты, вызывая снег и низовую метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юго-востоке страны - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, востоке области - низовая метель. 
 
На севере, востоке Акмолинской области ожидаются усиление ветра, низовая метель, на западе, юге области - туман. 
 
На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юге области - туман. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области - туман; утром и днем на северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. 
 
На севере, востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке, в центре Атырауской области, на севере Мангистауской областиКызылординской области, на западе Актюбинской области, на юге Костанайской области, ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман.
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки. Днем температура воздуха составит -8-10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит -2-4 градуса, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

 

Уровень зарплат работников прокомментировали в "Казпочте"

16.02.2022, 18:55 146016
Уровень зарплат работников прокомментировали в "Казпочте"
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - АО "Казпочта" в 2021 году, проанализировав мировой опыт курьерских служб и понимая необходимость увеличения доходов почтальонов и водителей-курьеров общества, приняло решение о запуске пилотного проекта "Наши люди", который подразумевает перевод сотрудников на сдельную оплату труда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Принцип проекта - каждый курьер получает оплату в зависимости от выполненного фактического объема работы, сообщает пресс-служба АО "Казпочта".
 
В июне 2021 года по данному принципу стали работать водители-курьеры, которые получают оплату на 19% выше, чем было ранее (в среднем 156 тысяч тенге).
 
Учитывая этот положительный опыт, было принято решение о переводе с 1 сентября 2021 года на аналогичный принцип оплаты почтальонов для повышения их дохода и увеличения качества оказываемых услуг. Всего в компании было переведено 715 штатных единиц.
 
Как отметили в компании, до внедрения проекта почтальоны в регионах получали среднюю заработную плату в размере порядка 70 тысяч тенге в месяц. На сегодняшний день один почтальон получает в среднем 90 тысяч тенге. Таким образом, как ежемесячные, так и годовые доходы 70% пеших курьеров выросли на 28,6%.
 

К примеру, если ранее среднегодовой доход почтальона составлял 1 млн. тенге, то в 2022 году данный показатель составит 1 млн 250 тыс. тенге, что на 25% выше. В частности, 43% курьеров получают ежемесячную оплату в размере от 80 до 100 тысяч тенге, 16% - от 100 до 130 тысяч тенге, 8,5% -от 130 до 240 тысяч тенге", - сообщили в АО "Казпочта"

 
Исходя из международного опыта курьерских организаций, сдельная оплата труда показывает высокую эффективность.
 
В отличие от частных курьерских служб, работающих в Казахстане, АО "Казпочта" как социально ориентированная организация выплачивает курьерам гарантированную постоянную часть. 
 

В Павлодарском областном филиале АО "Казпочта" до внедрения проекта средняя заработная плата составляла 67 тыс. тенге, тогда как с 1 февраля 2022 года этот показатель составляет 104 тыс. тенге в месяц", - сообщили в пресс-службе АО "Казпочта"

 
В компании подчеркнули, что на сдельную оплату труда в АО "Казпочта" не могут быть переведены сотрудники предпенсионного возраста и социально уязвимые работники.
 
Напомним, работники филиалов "Казпочты" Павлодарской области недавно обратились в Nur Otan и рассказали о том, что получают в месяц меньше минимальной заработной платы - около 45 тысяч тенге.
 

МВД Казахстана категорически отрицает информацию о пытках в СИЗО

16.02.2022, 14:19 154666
МВД Казахстана категорически отрицает информацию о пытках в СИЗО
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Представители Министерства внутренних дел Казахстана категорически отрицают, что в отношении задержанных во время январских беспорядков применялись пытки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жалоб от арестованных не поступало. Кроме того, в изоляторах проводят медицинские обследования с привлечением гражданских специалистов с видеофиксацией состояния здоровья задержанных", - сообщает в telegram "Хабар 24" со ссылкой на МВД РК.

 
В ведомстве заявили, что обращаются с заключенными в соответствии с международными стандартами и "правилами Нельсона Манделы". Учреждения на постоянной основе посещают общественники, депутаты и правозащитники. 
 
В МВД рассказали, что 267 задержанных поступили в следственные изоляторы с травмами, 33 из них пришлось лечить в больницах. Все ранения, по информации ведомства, арестованные получили во время беспорядков. 
 
В настоящее время в СИЗО находятся 728 подозреваемых. Их обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
 
Ещё 270 лиц находятся на домашнем аресте или под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расследуется более 130 дел о превышении власти силовиками после январских беспорядков. 

12 февраля на оперативном совещании Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов сообщил, что каждое сообщение о пытках задержанных тщательно проверяется. Прокуроры находятся в контакте с адвокатами, правозащитниками и уполномоченным по правам человека. Им предоставлен доступ в следственные изоляторы, ИВС и спецприемники для проверки условий содержания. 


 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. Считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады?

      Архив опросов