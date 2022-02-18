Депутат отметил необходимость разработки новой программы по противодействию терроризму

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Депутат Султан Дюсембинов на заседании сената парламента РК отметил необходимость разработки новой программы по противодействию терроризму, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По некоторым данным, для реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в стране на 2018-2022 годы из госбюджета на пять лет выделено 270 млрд тенге, но только 4% из них потрачены на профилактические мероприятия. О том, что данная программа не дала должного результата, свидетельствуют события трагического января, и до сих пор не дана оценка этому вопросу уполномоченными органами, ответственными за эту сферу", - сообщил в своем депзапросе на имя премьер-министра страны Султан Дюсембинов.
Депутат напомнил, что глава государства, выступая на заседании мажилиса парламента, заявил о необходимости реализации комплекса системных мер по борьбе с религиозным экстремизмом.
Анализируя эти и произошедшие события, предлагается выполнить следующие работы:
- Углубленное изучение религиозной ситуации и подготовка новой госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму;
- Разработка карты религиозной ситуации Казахстана в разрезе регионов;
- Создать республиканский исследовательский центр, проводящего исследования, мониторинг и экспертизу в сфере религии. Укомплектовать его квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее образование;
- Усовершенствовать и усилить деятельность информационной пропаганды исследовательских групп, с оказанием им методическую, информационную и финансовую поддержку;
- Рассмотреть вопрос об улучшении социального положения специалистов-религиоведов, теологов в государственных организациях в сфере религии.