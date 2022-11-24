Депутат предлагает рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений

Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов озвучил депутатский запрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.
По словам депутата, когда создавался Единый накопительный пенсионный фонд в 2013 году, ему были переданы счета всех частных накопительных фондов.
Ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики. Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого", - сказал Жамалов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании в среду.
Он отметил, что доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 7,5%, а инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность отрицательная.
Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций.
Мажилисмен напомнил, что в своем послании президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами, а именно "привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами".
Что самое интересное, формально ЕНПФ выполнил поручение президента. Так, ЕНПФ к управлению пенсионными активами привлек 4 управляющие компании. Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. К примеру, доходность с начала года у BCC Invest составила (-)0,38%, у Halyk Global Markets - 1,16%, у Jusan Invest - 0,64%, у "Сентрас Секьюритиз" - 2,06%. По сути, это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверенно сказать, что поручение президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию", - сказал Жамалов.
В связи с этим депутат просит правительство совместно с Агентством по финрегулированию рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам.
Еще одним важным вопросом, по мнению мажилисмена, является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления.
После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет", - считает он.
По мнению депутата, правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, "особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении".
Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию", - заключил Жамалов.
Напомним, новые пороги достаточности пенсионных накоплений действуют с 1 апреля текущего года.