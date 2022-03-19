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С 1 апреля изменится порог достаточности: в ЕНПФ напомнили, как можно использовать пенсионные накопления

18.03.2022, 15:27 5681
С 1 апреля изменится порог достаточности: в ЕНПФ напомнили, как можно использовать пенсионные накопления
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Единый национальный пенсионный фонд в связи с изменением с 1 апреля минимального порога достаточности пенсионных накоплений ответил на наиболее частые вопросы казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, на сайте фонда сообщается, до какого числа можно подать заявку, чтобы получить единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение по старым порогам минимальной достаточности, рассчитанным на 2021 год.
 

Поскольку порог минимальной достаточности на 2022 год начинает действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно. Поэтому рекомендуем подать заявление своему банку - уполномоченному оператору заранее - не позднее 28-29 марта 2022 года", - сообщили в ЕНПФ. 

 В фонде также напомнили регламент действий, необходимых для снятия пенсионных накоплений и ответили на вопросы: можно ли еще раз подать заявку на снятие пенсионных повторно, почему не работает платформа enpf-otbasy.kz, по какой причине может быть отказано в выплате пенсионных накоплений из ЕНПФ и др. 


Напомним, с 1 апреля в Казахстане вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений.
 

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Нацбанк РК установил курс доллара на праздничные дни

18.03.2022, 20:42 3446
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 19-24 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В праздничные дни курс доллара будет равен 505,22 тенге. 
 
Средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии на бирже KASE составил 505,22 тенге.
 
Напомним, Национальный банк с начала марта провел интервенции на 542 млн долларов.
 
16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обеспечения устойчивости национальной валюты и проработки вопроса увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием.
 
В феврале 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,7% (в январе - 8,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 9 регионах, замедлилась в 3 регионах, в 5 регионах этот показатель не изменился.
 

В Нацбанке рассказали об ответственности за нелегальную торговлю валютой

18.03.2022, 16:41 4951
В Нацбанке рассказали об ответственности за нелегальную торговлю валютой
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - О необходимости соблюдения законодательства РК при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК", - сообщается на сайте Нацбанка. 

 
В Нацбанке отметили, что обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, являются незаконными и повышают риск совершения сделок с фальшивомонетчиками.
 

Обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Республики Казахстан вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией", - подчеркнули в Нацбанке. 

 
При этом НБК предупреждает, что совместно с заинтересованными государственными и правоохранительными органами ведет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. 
 

В настоящее время в Республике Казахстан доступны также альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7", - отметили в НБК. 

 
На сегодня ситуация с обеспечением наличной иностранной валютой стабилизирована, ажиотажного спроса со стороны населения не наблюдается.

Напомним, 14 марта Касым-Жомарт Токаев своим постановлением запретил вывозить из страны золото и валюту.  
 
Прим. KAZAKHSTAN TODAY:
 
Статья 155 (Незаконная банковская деятельность) Кодекса РК об административных правонарушениях предполагает:
 
Штраф для физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30%, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40%, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50% от суммы причиненного ущерба, от суммы извлеченного дохода, полученного в результате незаконной деятельности. 
 
Статья 463 (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения) предполагает:
 
Штраф для физических лиц в размере 30, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 50, субъектов среднего предпринимательства - в размере 80, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административного правонарушения, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения. 
 
Статья 214 Уголовного кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) предполагает: 
 
Штраф в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния, совершенные преступной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 
 

В девяти регионах Казахстана ускорилась инфляция

18.03.2022, 13:57 6446
В девяти регионах Казахстана ускорилась инфляция
Фото: Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В феврале 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,7% (в январе - 8,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 9 регионах, замедлилась в 3 регионах, в 5 регионах этот показатель не изменился, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наибольшее ускорение зафиксировано в Туркестанской области (с 8,4% в январе до 9,2% в феврале), а замедление отмечено в Актюбинской (с 9,2% до 9,0%) и Атырауской (с 8,7% до 8,5%) областях", - такую оценку дал инфляционным тенденциям в регионах РК начальник управления мониторинга Нацбанка Игорь Осипов. 

 
По его данным, темпы роста цен на продовольственные товары в феврале увеличились до 10,0% (в январе - 9,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).
 
Темпы роста цен на непродовольственные товары также увеличились до 8,6% (в январе - 8,5%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (10,2%), а минимальное - в Мангистауской области (7,2%).
 
Цены на платные услуги в феврале повысились на 7,1% (в январе - 6,8%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (9,0%), значительно ниже - в Актюбинской области (5,2%).
 

Месячная инфляция в стране составила 0,8%, что выше среднего значения февральских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,7%). Выше своей среднеисторической нормы цены в феврале 2022 года выросли в Туркестанской области (1,3%), Нур-Султане (1,2%), Карагандинской (1,1%), Восточно-Казахстанской (0,9%), Кызылординской (0,8%), Алматинской (0,7%), Костанайской (0,7%), Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской (по 0,6%) областях", - сообщил Осипов. 

 
В Акмолинской области и Алматы темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы, а в остальных регионах сложились ниже данной нормы.

Напомним, ранее Нацбанк опубликовал результаты опроса казахстанцев, согласно которому 63% респондентов отметили сильный рост цен.
 

В Казахстане будет частично ограничена работа карт "Сбербанка"

16.03.2022, 17:18 14296
В Казахстане будет частично ограничена работа карт "Сбербанка"
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Ввиду последних мировых событий изменилась работа карт "Сбербанк Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и MasterCard работа карт "Сбербанка" будет частично ограничена: карт MasterCard - с 18 марта, карт Visa - c 20 марта, сообщили в пресс-службе банка.
 

Мы не прерываем отношения с нашими партнерами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов", - отметили в банке.

 
Все карты "Сбербанка" (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале. Карты "Сбербанка" продолжают работать на территории Казахстана в полном объеме в сети "Сбербанка" - оплата в POS-терминалах "Сбербанка", получение наличных в банкоматах "Сбербанка", а также платежи за услуги в мобильном приложении.
 

Банк имеет одну из самых широких сетей в Казахстане - более 110 отделений обслуживания во всех регионах страны и третью по размерам банкоматную сеть. А также клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем "МИР" и China Union Pay", - добавили в пресс-службе.

 

Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов

15.03.2022, 18:03 19906
Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы центра за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также глава МФЦА отчитался о выполнении поручений по репатриации капитала и редомициляции компаний из зарубежных юрисдикций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
 
Президент обратил внимание на особую важность указанных процессов, подчеркнув, что они не только обеспечат возврат крупных активов в Казахстан, но и продемонстрируют конкурентоспособность МФЦА на региональном уровне.
 

На данный момент в МФЦА зарегистрировано 1236 компаний из 63 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА составляет 6,2 млрд долларов. Через биржу МФЦА Astana International Exchange (AIX) привлечено порядка 321 млн долларов акционерного капитала и 1,65 млрд долларов долгового капитала. Торговыми членами биржи МФЦА являются 18 казахстанских и 11 международных брокеров", - рассказал Келимбетов. 

 
Он также сообщил, что количество компаний, лицензируемых комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), удвоилось за 2021 год и достигло 46. 
 
В прошлом году AFSA впервые выдал лицензию исламскому банку и компании исламского финансирования. 
 
Кроме того, судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1000 споров, сообщил глава МФЦА.

Ранее президент дал ряд поручений главе Министерства культуры и спорта Абаеву.
 

Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит ответственность - КГД

15.03.2022, 17:49 20251
Нарушителям запрета на вывоз валюты грозит ответственность - КГД
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Комитете государственных доходов предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан. Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемые Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированное золото свыше 100 граммов", - напомнили в КГД. 

 
В комитете рекомендуют при переходе государственной границы заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег.
 

В случае нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - предупредили в ведомстве.

 
Так, физлицам за нарушение запрета грозит административный штраф в размере 15 МРП (45 тысяч 900 тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства. 
 

Министерства не освоили 55 млрд тенге бюджетных средств с начала года

15.03.2022, 12:44 22186
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Министерства не освоили 55 млрд тенге бюджетных средств с начала года. Об этом сообщил на заседании правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%, республиканского - на 97,7%, местных бюджетов - на 96%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 2 трлн 683 млрд тенге. Неисполнение составило 64 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, финансов и сельского хозяйства", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

 
По его словам, основными причинами неосвоения стали: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.
 

Расходы местных бюджетов составили 1 трлн 138 млрд тенге. Не исполнено - 47 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге. На 1 марта им выделено 310 млрд тенге, из них освоено 96,8%. Не исполнено - 10 млрд тенге, в том числе экономия - 4 млрд тенге, не освоено - 6 млрд тенге", - сказал министр.

 
Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: городах Нур-Султане и Алматы, Туркестанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
 

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 2 трлн 724 млрд тенге, или план (2 548 млрд тенге) исполнен на 106,9%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило почти 2 трлн тенге, или план исполнен на 100,9%. План по доходам перевыполнен на 18 млрд тенге, из них налоги на 9 млрд тенге", - проинформировал Ерулан Жамаубаев. 

 
Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДПИ (8 млрд тенге), КПН (7 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (5 млрд тенге). На перевыполнение плана по НДПИ повлиял рост цен за два месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на основные экспортные позиции (медь - 20%, свинец - 13,2%, цинк - 33,1%, алюминий - 53,4%, уран - 24,6%) в среднем на 18,8%.
 
Также по результатам налогового администрирования недропользователей поступило порядка 16,5 млрд тенге (в том числе по АО "АрселорМиттал Темиртау" на сумму 16,2 млрд тенге).
 
Доходы местных бюджетов исполнены на 127,7% и составили 727 млрд тенге. План перевыполнен на 158 млрд тенге, из них по налогам - на 142 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены почти во всех регионах, за исключением Шымкента (5 млрд тенге).
 

ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы

14.03.2022, 21:23 28121
МОСКВА. 14 МАРТА - ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Первый образец проекта будет представлен до конца этого месяца , передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В режиме видеоконференции 11 марта прошел экономический диалог "Новый этап валютно-финансового и экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Глобальные преобразования: вызовы и решения". Организаторами сессии выступили Евразийская экономическая комиссия и Китайский народный университет (RDCY), сообщает официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 
 
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, Китай первым в мире перешел к этапу восстановления национальной экономики.
 

С учетом общих вызовов и рисков, связанных с замедлением мировой экономики и ограничительными мерами в отношении государств ЕАЭС и Китая, наши страны должны активизировать практическое сотрудничество как на уровне регулярных экспертных диалогов, так и в плоскости совместных мер и проектов", - заявил министр.

 
Декан Института финансов RDCY Ван Вэнь подчеркнул близость позиций стран ЕАЭС и КНР по многим вопросам глобальной повестки развития и выразил поддержку интенсификации евразийско-китайского диалога.
 
По итогам обсуждения было решено разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы. Предполагается, что она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. Первый проект будет представлен для обсуждения до конца марта.
 
Участники диалога также рассмотрели практические аспекты сотрудничества ЕАЭС и КНР в сфере энергетики и информационных технологий, торговли биржевыми товарами, а также меры по адаптации стран к внешнему экономическому давлению.
 

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