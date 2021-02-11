Депутат: СК-Фармация переплатила 262 млн тенге при покупке препаратов для ВИЧ-инфицированных

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Республики Казахстан Ерлан Смайлов заявил, что ТОО "СК-Фармация" переплатила 262 млн тенге бюджетных средств за антиретровирусные препараты (АРВ-препараты) для ВИЧ-инфицированных людей, передает Kazakhstan Today.

Отдельно хотим обратить ваше внимание о проведении процедур закупок единым дистрибьютором в РК ТОО "СК-Фармация" антиретровирусных препаратов (АРВ-препаратов) для ВИЧ - инфицированных людей за средства государственного бюджета, а именно: в части поддержки отечественного товаропроизводителя или производителя, которым является "Абди Ибрагим Глобал Фарм", поставляющий АРВ-препараты в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи) в Казахстане, который на законодательном уровне с февраля 2018 года имеет исключительную возможность не соответствовать правилам формирования цен для остальных дженериков. Единственным обязательством ОТП (отечественного товара производителя) является ежегодное снижение цены на 5% в течение 5 лет", - обратился депутат к премьер-министру РК Аскару Мамину.

Смайлов отметил, что цены на АРВ-препараты, закупаемые международными организациями "в разы меньше, чем цены на препараты, на закупаемые единым дистрибьютором в РК - ТОО "СК-Фармация".

Так, по словам депутата, препарат "Абакавир" производства ТОО "Абди Ибрагим Глобал Фарм" стоит более 33 тыс. тенге и является дженериком, не имеющим преквалификацию ВОЗ. Тот же препарат "Абакавир" поставки ЮНИСЕФ стоит З465 тенге, является дженериком, имеющим преквалификацию ВОЗ.

Аналогичная ситуация с препаратом "Зидовудин". Данный медикамент производства ТОО "Абди Ибрагим Глобал Фарм" стоит 10 615 тенге (дженерик не имеющий преквалификацию ВОЗ). Тот же препарат при поставке ЮНИСЕФ обойдется в 2100 тенге (дженерик имеющий преквалификацию ВОЗ).

Общая сумма закупленных препаратов у "Абди Ибрагим Глобал Фарм" в 2019 году составила 301 099 334 тенге, общим объемом 17 615 упаковок АРТ. Если бы закуп производился через ЮНИСЕФ, то общая сумма закупленных препаратов объемом 17 615 упаковок АРТ составила бы 37 549 155 тенге. Что позволило бы произвести экономию средств государственного бюджета в размере 262 986 539 тенге", - отмечается в депутатском запросе.

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