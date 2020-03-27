Депутатов мажилиса старше 65 попросили не посещать пленарные заседания

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Спикер мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин сегодня на заседании палаты сообщил, что депутаты старше 65 лет на время ЧП будут оставаться дома, передает Kazakhstan Today.

Некоторые наши коллеги не участвуют в сегодняшнем заседании. Но волнений не должно быть, не волнуйтесь, все живы и здоровы. Просто некоторым нашим коллегам больше 65 лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома", - сказал Нигматулин.

Он отметил, что отсутствие ряда депутатов и приглашенных лиц из заинтересованных органов и НПО позволило изменить и рассадку в зале, которая теперь соответствует санитарным нормам ВОЗ.

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