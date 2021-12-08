Детей-инвалидов привязывали к поручням унитазов в Атырау: уголовное дело закрыто

АТЫРАУ. 7 ДЕКАБРЯ - В действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения, в связи с чем уголовное дело было закрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В августе этого года в Сети разлетелось шокирующие видео с привязанными к поручням унитаза детьми-инвалидами. Снято оно было в Центре по оказанию специальных социальных услуг №3 в Атырау. На кадрах больные дети привязаны пеленками к поручню унитаза для инвалидов. Тогда видео вызвало у казахстанцев бурю негативных эмоций, напоминает издание "Мой город".
Депутаты даже заявили, что проведут специальную проверку, а полицейские начали досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Подозреваемыми проходили две воспитательницы центра.
Однако, как выяснилось, уголовное дело было закрыто. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения.