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Дети до 15 лет смогут бесплатно летать на самолетах по Казахстану

21.06.2019, 09:08 11098
Дети до 15 лет смогут бесплатно летать на самолетах по Казахстану
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены субсидировать авиамаршруты для бесплатного авиаперелета детей до 15 лет по принципу "Kids go free". Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в ходе отчетной встречи с населением, передает Kazakhstan Today. 
 

В целях стимулирования детско-юношеского туризма и внутреннего туристского потока планируется ввести субсидирование по схеме "1+2" - двое детей на одного родителя, при условии предоставления подтверждающего документа. Если родитель летит на отдых внутри страны, то это плюс двое детей до 15 лет - им предоставляются бесплатные авиабилеты. Такая практика - по принципу "Kids go free" - широко используется во многих развитых странах мира - Великобритании (British Airways), Катаре (Qatar Airways), скандинавских странах (Scandinavian Airlines), Таити (Air Tahiti Nui)", - цитирует Раимкулову Kazpravda.kz.

 
Она пояснила схему планируемого субсидирования.
 

То есть мы субсидируем условно 1 тенге, государство выделяет детям (средства), а экономим 6,5 тенге. Ожидается, что при полной реализации в экономике Казахстана останутся 35,2 миллиарда тенге без учета мультипликативного эффекта", - отметила глава Минкультуры.

 
Актоты Раимкулова также сообщила, что с 2020 года планируется запуск бесплатного "Детского туристического поезда" по всем регионам страны. В приоритете будут дети из социально уязвимых семей, участники и победители образовательных конкурсов, отличники учебы и другие.
 

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