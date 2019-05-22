В Казахстане запустят бесплатный детский туристический поезд

Фото: Bnews.kz

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - С 2020 года планируется запуск бесплатного "Детского туристического поезда" по всем регионам страны, сообщил на заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Он отметил, что в приоритете будут дети из социально уязвимых семей, участники и победители образовательных конкурсов, отличники учебы и другие.

Кроме того, для создания положительной динамики внутренних миграционных потоков в детско-юношеском туризме планируется субсидирование авиамаршрутов бесплатного авиаперелета детей по принципу "KIDS GO FREE" по схеме "1+2" (на одного родителя двое детей) при условии предоставления подтверждающего документа.

Как сообщила министр образования и науки Куляш Шамшидинова, в текущем году 11 тыс. лагерей открываются при школах, 236 - загородные лагеря, 1757 - палаточные и юрточные лагеря.

Отдыхом в лагерях планируется охватить 80% детей из социально-уязвимых категорий, 82% - с особыми образовательными потребностями, 90% - имеющих достижения в различных сферах и с девиантным поведением. 960 тыс. детей (33%) летом будут привлечены к работам в строительных отрядах, лесном хозяйстве и озеленении.

Кроме того, 61% учеников будут приняты в различные кружки и летние школы олимпийского резерва, активистов и лидеров, языковые школы. Улучшена работа специальных дворовых клубов. В стране летом будут работать около 1,5 тыс. дворовых клубов.

К. Шамшидинова отметила, что в организации летних каникул будут задействованы дополнительные ресурсы спонсоров.

В прошлом году в этом процессе приняли участие компании и индивидуальные предприниматели в различных секторах экономики и оказали поддержку в организации летнего отдыха 4324 детям на сумму 504 млн тенге. Это начинание будет продолжено и в текущем году", - сказала министр образования и науки.

В основном дети проводят свои летние каникулы в привычной среде. 40% детей выезжают за пределы своего места жительства. Качество детского отдыха МОН РК предлагает улучшить за счет всестороннего использования инфраструктуры в стране.

Также Министерством образования и науки предложено стимулировать туристические и санаторно-курортные организации, открыть в казахстанских вузах летние академические школы, обеспечить участие детей в тематических кампаниях, направленных на изучение культурных, исторических и археологических памятников "Моя Родина - Казахстан", расширить сеть загородных лагерей.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил о проводимой работе по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул.

Так, по его словам, в каникулярное время ежегодно проводится комплекс разноформатных мероприятий воспитательного, патриотического и эстетического характера.

С 2017 года по инициативе МКС РК действует практика бесплатного доступа школьников в республиканские музеи, музеи-заповедники и театры в период каникул. Учитывая позитивный опыт данного проекта, его внедрение было предложено продолжить и на местном уровне.

Сегодня для активного вовлечения детей и молодежи в социальную жизнь во всех регионах на базе библиотек действуют коворкинг-центры, где дети и юноши могут реализовывать творческие и креативные проекты в рамках учебных программ. В регионах действуют 208 коворкинг-центров", - сказал А. Мухамедиулы.

Во всех библиотеках страны планируется проводить "литературные утренники", в музеях и музеях-заповедниках - бесплатные историко-краеведческие и познавательные экскурсии, различные пленэры с участием известных казахстанских художников, скульпторов, краеведов, археологов, в городах и областных центрах - акцию "BookCrossing", а во всех сельских округах будут организованы "передвижные библиотеки".

По словам главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, в текущем году Минздрав взял под контроль 219 загородных объектов отдыха детей. На сегодняшний день 48 из них получили разрешительные документы. На особом контроле МЗ РК - вопросы питания детей и их обеспечения питьевой водой. Для недопущения массовых отравлений Минздрав совместно с Генеральной прокуратурой и МВД РК будет проводить строгую проверку летних лагерей во время всех сезонов, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства