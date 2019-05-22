Премьер-министр РК поручил принять меры по организации отдыха и обеспечению занятостью детей в летний период

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - На заседании правительства РК премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил в срочном порядке принять меры по организации на должном уровне отдыха и обеспечению занятостью детей в летний период, передает Kazakhstan Today.

Вопрос организации отдыха детей очень важный. Он касается каждой семьи", - подчеркнул глава правительства РК Аскар Мамин.

Полный охват детей отдыхом и занятостью планируется обеспечить в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях. Остальным регионам премьер-министр РК поручил в срочном порядке принять меры по организации на должном уровне отдыха и обеспечению занятостью детей в летний период.

"Дети в период каникул должны иметь бесплатный доступ в музеи, театры, заповедники, национальные парки, спортивные объекты. Необходимо организовывать тематические встречи, мероприятия, выезды. Для организации летнего досуга следует активнее вовлекать меценатов, положительные примеры у регионов имеются", - сказал А. Мамин.

В рамках организации мероприятий летнего отдыха премьер-министр РК подчеркнул важность обеспечения безопасности детей и поручил органам внутренних дел, образования, здравоохранения, акимам регионов мобилизовать работу соответствующих служб.

В целях охраны и укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни особое внимание поручено уделить качеству питания в общественных местах, санитарному уровню точек питания и досуговых помещений.

Все лагеря должны быть обеспечены медицинскими работниками и соответствующими педагогическими кадрами", - подчеркнул Аскар Мамин.

По итогам рассмотрения вопроса были поддержаны предложения Министерства образования и науки РК по расширению количества лагерей на следующий год, сообщается на официальном портале премьер-министра.

Необходимо провести работу по открытию до тысячи новых летних лагерей при санаториях, турбазах и в Национальных парках, вузах, реанимировать бездействующие лагеря. Это позволит полностью охватить детей летним отдыхом", - отметил А. Мамин и поручил акимам регионов взять детский отдых на особый контроль и обеспечить максимальный охват детей отдыхом и занятостью.





Как сообщалось ранее, по данным Минтруда и соцзащиты населения , в 2019 году 186 тыс. детей получат путевки в лагеря.

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