Дети совершали пятикратный намаз: в области Абай прекращена деятельность четырех благотворительных учреждений

Фото: unsplash.com

Рассказать друзьям

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Проведенный анализ показывает, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации на 11,4 процентного пункта, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.





По словам министра, в структуре детей с инвалидностью в основном преобладают дети от 7 до 18 лет.





На сегодня в стране проживают 732 тыс. лиц с инвалидностью, что составляет 3,6% от общей численности населения (в 2022 году - 711,8 тыс. чел., или 3,6%, в 2023 году - 725 тыс. чел., или 3,6%). Из них 57% лица трудоспособного возраста, 27% - пенсионного возраста, 15% - дети", - поделилась данными Жакупова.





В структуре нозологических форм заболеваний среди лиц старше 18 лет преобладают психические расстройства (18%), болезни системы кровообращения (17,2%), травмы всех локализаций (13%).





Тогда как по детской инвалидности преобладают заболевания нервной системы (26,6%), врожденные пороки развития (25,1%), психические расстройства (22,4%).





Министр также сообщила, что для повышения качества предоставления специальных социальных услуг с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих такие услуги. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности.





Также одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя", - добавила министр.



