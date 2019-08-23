Детский омбудсмен Аружан Саин ответила на обвинения в "продаже" детей за рубеж для усыновления

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Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин ответила на распространяемые в соцсетях обвинения в продаже детей за рубеж для усыновления, передает Kazakhstan Today.

Я обратилась за разъяснениями в Комитет по охране прав детей (КОПД МОН РК) по вопросам усыновления детей иностранными гражданами. Также на примере появившейся в социальных сетях и активно распространяемой информацией о якобы продаже казахстанских детей за рубеж, в том числе и мной ($200 000 за ребенка, скриншоты прилагаются ), я просила КОПД разъяснить процедуру иностранного усыновления и возможность продажи детей физическими или юридическими лицами", - написала Саин в Facebook.

Как отмечается в ответе госоргана, копию которого детский омбудсмен также разместила в Facebook, "иностранное усыновление в РК осуществляется только через аккредитованные агентства на территории РК".

Относительно информации, опубликованной в социальных сетях, сообщаем, что деятельность Аружан Саин по иностранному усыновлению исключена, и Аружан Саин никогда не занималась вопросами иностранного усыновления", - говорится также в документе.

В ведомстве пояснили, что законодательством запрещается посредническая и любая иная деятельность физических и юридических лиц по подбору, устройству, передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением государственных органов в пределах их компетенции (статья 115 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"), в том числе и на иностранное усыновление.

В своем посте детский омбудсмен указала, что в целом поддерживает усыновление детей в Казахстане и за его пределами.

Хочу сразу четко определить свою позицию. Я полностью за усыновление наших детей, за полную реализацию права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семьях граждан Казахстана и зарубежных семьях, за соблюдение нашей страной всех международных конвенций. Но процесс должен быть абсолютно прозрачным, 100% понятным и законным. А также законодательство должно в равной мере обеспечивать права иностранных и казахстанских усыновителей", - написала она.

По приведенным ею данным, на сегодня в Казахстане КОПД аккредитовано 13 агентств по международному усыновлению, 156 детей переданы за рубеж с 2015 года по настоящий момент. Это дети от 1 до 9 лет. При этом на иностранное усыновление передаются дети, состоящие на централизованном учете Республиканского банка данных с особыми потребностями и старшего возраста.

Отмечу, что Казахстан не взымает никакую оплату с иностранных усыновителей, кроме оплаты судебной пошлины по усыновлению ребенка. В открытом доступе, на сайтах этих организаций можно найти весь алгоритм усыновления, в том числе и информацию о стоимости услуг по усыновлению ребенка из Казахстана. Эти услуги стоят от 15 800 до 38 500 евро. Из других стран, кстати, стоимость значительно ниже! Иностранным парам также рекомендуется дарить директорам учреждений "изделия из желтого золота", косметику, духи, спиртные напитки и так далее. В памятках иностранным родителям указывают на то, что "диагноз ребенка может не совпадать и обычно не совпадает ни с одним европейским или американским диагнозом", - отметила омбудсмен.

Саин подчеркнула, что "по этим вопросам от имени уполномоченного по правам ребенка уже переданы письма на имя президента РК, в Генеральную прокуратуру, в МОН РК".

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