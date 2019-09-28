Детский омбудсмен предложила чиновникам отказаться от затрат на "бессмысленные мероприятия" и направить деньги на развитие детей

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Отказаться от финансовых затрат на бессмысленные мероприятия и направить эти деньги на развитие детей призвала чиновников уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, передает Kazakhstan Today.

Прошу представителей власти отказаться от финансовых затрат на проведение массы бессмысленных мероприятий и направить эти деньги на развитие детей и подростков", - заявила Саин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, пишет ortcom.kz .

На мероприятии уделили особое внимание вопросам получения госуслуг детьми с ограниченными возможностями, сделав акценты на своевременности, качестве и прозрачности получения положенной помощи.

По словам детского омбудсмена, сейчас ведется работа над проектом подушевого финансирования детей, чтобы каждый ребенок имел возможность посещать хотя бы два кружка/спортивные секции.

Саин также отметила увеличение числа фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в Казахстане, что влечет за собой такие последствия, как рост количества случаев детского суицида, насилия над детьми, буллинга, увеличение детской преступности и так далее.

В целях профилактики подобных явлений спикер призвала представителей уполномоченных госорганов и общественность пересмотреть подходы в детской и молодежной политике.

Обсуждая негативную ситуацию, сложившуюся в системе государственных детских учреждений, где постоянно выявляются факты сокрытия нарушений прав детей, Саин заявила о необходимости организации комплексного сопровождения соблюдения прав детей силами органов прокуратуры, юстиции, служб опеки и социальной защиты, других властных структур и институтов гражданского общества.

Для реализации прав детей на жизнь и воспитание в семье уполномоченный предложила создать в Казахстане институт профессиональных (фостерных) семей и альтернативные формы государственной опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей.

Я верю, что мы сможем кардинально изменить ситуацию в сфере защиты прав несовершеннолетних. И я хочу, чтобы моя работа оценивалась по конкретным показателям снижения количества и полного устранения фактов суицидов среди детей, фактов насилия над ними, детской преступности", - подчеркнула Саин.

Она призвала усовершенствовать отечественное законодательство в области усыновления в соответствии с интересами детей и потенциальных усыновителей и выразила необходимость принятия закона о создании Национальных казахстанских агентств по усыновлению, регулирующего вопросы усыновления нашими гражданами детей из-за рубежа.

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