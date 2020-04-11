Дезинфекционные тоннели установят в местах скопления людей и на территории больниц в Нур-Султане

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В местах массового скопления людей и на территории больниц в Нур-Султане установят дезинфекционные тоннели, передает Kazakhstan Today.

По инициативе и при поддержке акимата Нур-Султана в детской многопрофильной больнице №3 появился первый в городе дезинфекционный комплекс. Медработники, прежде чем пройти на работу, будут проходить через этот тоннель, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Установка работает с помощью парогенераторов. Имеются специальные моторчики, которые вырабатывают пар с дезинфицирующими средствами. Это позволяет за момент прохождения через комплекс максимально охватить всю поверхность одежды и уничтожить опасные патогены. Используют установку медики дважды в день - при выходе на работу и по окончании смены. Также сами пациенты могут проходить через тоннель", - сказал директор многопрофильной детской городской больницы №3 Нур-Султана Иран Шаметеков.

Подобные тоннели также установят на территории других медучреждений и местах массового скопления людей.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства