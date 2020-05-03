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Димаш Кудайберген выпустил клип на песню Across Еndless Dimensions

02.05.2020, 17:11 8560
Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - В сети появился клип всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена на песню "Across Еndless Dimensions" ("Через бесконечные измерения"), передает Kazakhstan Today.
 
Песня Across Еndless Dimensions является саундтреком к фильму "Creators: The Past" ("Создатели прошлого").
 

Новая песня, как всегда, вызвала большую волну восторженных отзывов со стороны поклонников звезды. 
 

Невероятный космический фантастический клип!!! Неземной Димаш!!! А вокализ какой, можно улететь!!! Спасибо, Димаш!!!!!!!" - пишут поклонники.

 
 

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