Димаш Кудайберген выпустил клип на песню Across Еndless Dimensions

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - В сети появился клип всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена на песню "Across Еndless Dimensions" ("Через бесконечные измерения"), передает Kazakhstan Today.

Песня Across Еndless Dimensions является саундтреком к фильму "Creators: The Past" ("Создатели прошлого").





Новая песня, как всегда, вызвала большую волну восторженных отзывов со стороны поклонников звезды.

Невероятный космический фантастический клип!!! Неземной Димаш!!! А вокализ какой, можно улететь!!! Спасибо, Димаш!!!!!!!" - пишут поклонники.

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