Димаш признан самым популярным зарубежным артистом в Китае

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Димаш признан лучшим зарубежным артистом в рейтинге Leading 2020 Sina Entertainment festival, передает Kazakhstan Today.

С 7 по 28 июня на популярной китайской платформе Sina проходило голосование Leading 2020 Sina Entertainment festival, организованное Sina News и Sina Entertainment. После 21 дня напряженного голосования Димаш набрал 1 404 488 голосов, выиграв в номинации "Самый популярный зарубежный артист", пишет портал dimashnews.com .

Sina - это китайская интернет-компания, являющаяся платформой для общения, имеет более 100 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Sina и ее платформы оказывают огромное влияние на медиапространство и сферы развлечения Китая.

Как отметил спонсор, главная цель мероприятия Leading 2020 Sina Entertainment festival - поделиться с публикой выдающимися фильмами, телепередачами, музыкальными произведениями и варьете, которые стали лучшими по итогу первой половины 2020 года. Таким образом, с артистами и их работами познакомятся еще больше людей, что положительно скажется на развитии индустрии развлечений.

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