Директоров школ привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Директоров школ привлекли к дисциплинарной ответственности за вызов учителей на работу, передает Kazakhstan Today.

Согласно приказу министра образования и науки РК, который был принят в рамках усиления мер по недопущению распространения инфекции COVID-19, с 16 марта в период пандемии все педагоги должны работать дистанционно.

Однако некоторые руководители образовательных организаций обязали учителей выйти на работу", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что случаи нарушения приказа были установлены в основном в Туркестанской и Алматинской областях. По отношению к директорам школ приняты меры дисциплинарного взыскания.

Во время весенних каникул педагоги могут дистанционно выполнять методическую и подготовительную работу к предстоящим занятиям, при этом работа вне организации образования никак не отразится на заработной плате. Оплата труда будет полностью сохранена", - заключили в ведомстве.

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