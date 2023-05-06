Длинные выходные ждут казахстанцев
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд.
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы, выпадает на вторник, поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Как отпразднуют в Алматы День защитника Отечества
В Алматы 7 мая в 11.00 в рамках празднования Дня защитника Отечества состоится праздничный концерт и церемония награждения военнослужащих в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В концерте примут участие военнослужащие, военный духовой оркестр, а также на сцене выступит Баглан Абдраимов, Толкын Забирова, квартет IL Canto, Жамиля Серкебаева и др., сообщили в городском акимате.
Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.
- в Алатауском районе - возложение цветов к памятнику "Ер есімі - ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10.00 перед зданием районного акимата по улице Жанкожа Батыра, 26. Праздничное мероприятие ко Дню Победы и Дню защитника Отечества пройдет в Атлетической деревне 7 мая в 11.00;
- в Алмалинском районе - конкурс исполнителей патриотических песен "Елім менің" состоится 7 мая в 17.00 на Арбате.
- в Бостандыкском районе - торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества, пройдет 5 мая в 11.00 региональном командовании "Оңтүстік" воинской части 5571 Национальной гвардии, улица Попова 1а
- в Жетысуском районе - проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, актива ветеранских организаций и представителей Вооруженных сил пройдет 7 мая в 14.00 часов в микрорайоне Кемел на улице Есим хана, 127а;
- в Медеуском районе - праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества - пройдет 6 мая, на площади перед зданием Академии Наук (улица Шевченко, 28), в 10.00;
- в Наурызбайском районе - торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества - пройдет 5 мая, в 10.00 в воинской части, микрорайон Акжар, улица Даулеткерей, 178;
- в Турксибском районе - программа посвященная празднику Дню защитника Отечества - пройдет 6 мая, в военном институте сухопутных войск РК 9 (улица Красногорская, 4) в 11.00.
Какие мероприятия пройдут в Алматы по случаю Дня Победы
Основные мероприятия 9 мая пройдут в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщил заместитель председателя Алматинского городского совета ветеранов Серик Курмангалиев.
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады.
Разработан городской план мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. К празднику местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды LED-экраны. В этом году будут изготовлены 50 тысяч единиц ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры", - рассказал Серик Курмангалиев.
Пройдут возложения венков совместно с акимами районов к мемориальным доскам, монументам, памятникам героев войны, находящимся на территории города (Монумент Б.Момышулы, мемориальные доски Т.Бигельдинова, С.Нурмагамбетова, Р.Кошкарбаева, памятники А.Молдагуловой и М.Маметовой, С.Нурмагамбетова, бюст С.Луганского, мемориалы "Вечная память сынам отчизны", "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину").
Также будет обеспечено тематическое оформление (брендмауэр, фасад Дома Армии и т.д.), развернуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня, демонстрация живых "статуй-перфомансов" героев ВОВ и т.д.
Кроме того, будет продемонстрирована выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.
С 10.00 до 14.30 на площади перед Вознесенским Собором (парк 28 гвардейцев-панфиловцев) пройдет концертная программа.
С 11.00 до 16.30 на Арбате (пересечение улиц Жибек жолы и Панфилова) и в сквере имени Ш.Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.
Кроме того, в онлайн формате на специальной одноименной платформе https://batyrlargatagzym.el.kz будет проведена ежегодная акция-марш "Ер есімі - ел есінде" ("Батырларға тағзым"), которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. К онлайн-маршу 9 мая в Алматы сможет присоединиться каждый.
Председатель Алмалинского районного совета ветеранов Батай Кабылов добавил, что запланировано поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".
На сегодня в Алматы осталось 56 ветеранов Великой Отечественной войны. Для оказания им материальной поддержки будет осуществлена единовременная выплата в размере 1,5 млн тенге. Кроме того, единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет оказана ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств. Всего их 13 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях. 9 Мая в социальных сетях Русского дома будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".