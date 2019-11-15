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Дни культуры Москвы пройдут в Алматы

14.11.2019, 19:51 7831
Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы 15-16 ноября пройдут Дни культуры Москвы, которые в этом году приурочены к 25-летию установления партнерских и побратимских отношений между городами, передает Kazakhstan Today. 
 
"Основным деловым событием станет Экономическая конференция правительства Москвы, перед которой планируется подписание меморандума о сотрудничестве между акиматом города Алматы и правительством Москвы на 2020-2023 годы. На конференции будут рассмотрены вопросы инфраструктуры мегаполисов будущего, а также экономического, инвестиционного, делового сотрудничества Москвы и Алматы", - сообщили в городском акимате.
 
В рамках культурной программы в южную столицу Казахстана с концертами и спектаклями прибыли лучшие московские коллективы, состоится турнир между молодежными сборными по боксу, в центре города откроется арт-объект, посвященный дружбе двух мегаполисов, а в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая будет развернута фотовыставка по истории становления отношений Москвы и Алматы. 
 
Официальная программа Дней культуры Москвы в Алматы начнется в пятницу, 15 ноября, с торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. 
 
Московскую делегацию возглавляет министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Делегацию в аэропорту Алматы встретил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.
 

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