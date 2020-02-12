До 60 километров в час снизили скорость движения на участке проспекта Кабанбай батыра в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Жителей Нур-Султана предупредили о снижении скорости движения по проспекту Кабанбай батыра до 60 километров в час, передает Kazakhstan Today.

В целях безопасности дорожного движения с 15 февраля 2020 года по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Новый аэропорт, в обоих направлениях будет изменен скоростной режим с 70 до 60 километров в час", - сообщает департамент полиции Нур-Султана.

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