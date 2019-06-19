Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Полиция отказалась от переносных радаров в населенных пунктах, передает Kazakhstan Today.

Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым принято соответствующее решение, и в настоящее время в населенных пунктах патрульные полицейские уже не используют ручные и мобильные переносные измерители скорости. Это относится и к мобильным комплексам "Крис-П", - сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.

Вместе с тем в КАП отметили, что на загородных дорогах, вне населенных пунктов, скоростемеры по-прежнему будут применяться.

Данные меры связаны с тем, что в городах внедряется все больше стационарных систем фиксации нарушений ПДД: сейчас их уже более 3,5 тысяч", - пояснили в полиции.





В Казахстане планируют ввести ограничение скорости движения автобусов до 50 километров в час в населенных пунктах и до 80 километров в час на загородных трассах.

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