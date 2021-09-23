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До 9 градусов мороза похолодает ночью в ряде регионов РК

22.09.2021, 10:53 15985
До 9 градусов мороза похолодает ночью в ряде регионов РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 23-25 сентября, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, холодный Атлантический антициклон, медленно смещаясь на восток, сохранит свое влияние на большей части Казахстана. 
 

Если крайние северные и восточные регионы оставались под защитой циклона, который сохранял невысокие, но положительные температуры воздуха, то в течение периода антициклон начнет его смещать за пределы республики - обуславливая погоду преимущественно без осадков и низкие температуры воздуха. В ночные часы на севере, востоке и в центре страны столбики термометров опустятся до 1-9 градусов мороза. И только на западе страны, под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди и усилится ветер", - говорится в сообщении. 

 

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