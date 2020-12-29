До шести лет лишения свободы грозит сотрудниками правоохранительных органов РК за получение взяток

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов разъяснил сотрудникам Комитета по финансовому мониторингу законодательные новшества по вопросам борьбы с коррупцией, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники правоохранительных органов и судьи призваны быть гарантами законности, правопорядка и вполне закономерно, что за совершение ими коррупционных преступлений должно быть более строгое наказание", - сказал он.

Бектенов отметил, что на порядок усилены санкции и правовые последствия за совершение сотрудниками правоохранительных органов ряда коррупционных преступлений (статьи 361, 364, 365, 366, 369 и 370 УК).

В частности, с принятием новых поправок в Уголовный кодекс получение сотрудником правоохранительного органа или судьей взятки (менее 50 МРП) будет считаться тяжким коррупционным преступлением и наказываться до 6 лет лишения свободы, воспрепятствование предпринимательской деятельности - до 5 лет лишения свободы вместо двух, а за незаконное участие в такой деятельности - до двух лет вместо одного. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 и до 5 лет, соответственно.

Бектенов также сообщил об отмене условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, и о запрете для госслужащих на владение счетами в иностранных банках.

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