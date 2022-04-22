Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция - МВД

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НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Вопросы противодействия бытовому насилию и защиты прав женщин и детей рассмотрели сегодня на брифинге в СЦК представители Министерства внутренних дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В системе полиции особая роль в вопросах защиты прав женщин отводится специальным инспекторам по защите женщин от насилия. Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия обратил особое внимание на необходимость укрепления штатной численности этих полицейских подразделений. За счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов", - сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.
Он также сообщил, что статья 110 Уголовного кодекса "Истязание" переведена из дел частного обвинения в частно-публичные.
Тем самым обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как было ранее. За совершение этого же преступления в отношении беременных женщин, находящихся в беспомощном состоянии и несовершеннолетних - нижний порог лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет", - сообщил Милюк.
По его словам, сегодня пострадавшие помимо традиционных способов могут обратиться в полицию посредством специального мобильного приложения "102". Здесь же можно сразу предоставить фото- и видеодоказательства правонарушения.
Ранее сообщалось, что только в Нур-Султане на учете в полиции состоит более 2 тысяч домашних агрессоров.