Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция - МВД

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 22 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 22 апреля при грозе порывы 15-20 м/с, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 24 апреля временами 23-28 м/с.

Ночью и утром 22 апреля на северо-западе, юге Мангистауской области ожидаются туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

22 апреля на северо-востоке Атырауской области днем ожидаются гроза. Ветер северо-западный, на севере, западе и в центре области 15-20 м/с.

22 апреля днем на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на северной половине области 18 м/с.

Ночью и утром на юго-западе Западно-Казахстанской области туман. Днем на северо-западе, западе области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

22 апреля на севере, западе Карагандинской области ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

22 апреля на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в центре области 15-20 м/с.

22 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

22 апреля на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), днем сильный дождь. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью 22 апреля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 22-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. 22 апреля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью с 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 0-5, на юге 8 тепла до 3-8 мороза.