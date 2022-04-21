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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Более 2 тысяч домашних агрессоров состоит на учете в полиции Нур-Султана, 372 из них привлечены к ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С домашними агрессорами проводится целевая профилактическая работа, это посещение по месту жительства, проведение бесед с оказанием правовой, психологической помощи с использованием потенциала НПО. Для защиты прав потерпевших вынесено более 2 тысяч защитных предписаний. За нарушение защитных предписаний привлечено судом 85 семейных дебоширов", - сообщили в департаменте столичной полиции.
В полиции отметили, что зачастую женщины терпят побои и издевательства до последнего, скрывают это от полиции, пытаясь самостоятельно перевоспитать, повлиять на супруга или сожителя. На это уходят недели, месяцы, и нередко такие истории заканчиваются трагически, самое страшное - в них страдают дети.
Так, по району Есиль имеется факт, когда женщина, не выдержав постоянных побоев сожителя, совершила его убийство после совместного распития спиртного. Есть случай, когда женщина, видя очевидные следы побоев у четырехлетней дочери, не сообщала об этом в полицию, отдавая предпочтение пояснениям сожителя о случайном травмировании ребенка. Более того, она ежедневно оставляла дочь с сожителем, уходя на работу. Мужчина осужден за истязание этой несовершеннолетней девочки", - сообщили в департаменте.
В полиции отметили, что женщины также часто обращаются в полицию о примирении с супругами, сожителями, просят оставить ранее поданные заявления без рассмотрения. Суд вправе прекратить дело, но это порождает у правонарушителей чувство безнаказанности.
Только с начала года поступило свыше тысячи сообщений по фактам семейных скандалов. По всем обращениям проведена профилактическая работа с принятием мер административно-правового воздействия", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане арестовали на 15 суток агрессора, избившего бывшую жену.