Избившего бывшую жену агрессора арестовали на 15 суток в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Полиция Нур-Султана задержала агрессора, избившего бывшую жену на улице на глазах у ее матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отношении 25-летнего мужчины был составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Постановлением специализированного межрайонного административного суда виновный подвергнут аресту сроком на 15 суток", - сообщили в столичном департаменте полиции.
Ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию по факту преследования со стороны бывшего супруга.
Видео с избиением девушки опубликовала в Instagram сестра пострадавшей. По ее словам, агрессор преследует их семью уже 9 месяцев.
В полиции в отношении виновного были вынесены защитные предписания, ему запретили как-либо контактировать с экс-супругой. Теперь семья пострадавшей опасается продолжения преследования со стороны агрессора.
Мы просто в шоке: за такое 15 суток давать? Разве это нормально, он выйдет после 15 суток, опять придет к ней, ко мне или к маме, не дай бог что-то еще сделает с нами. Поэтому я публикую эти посты. Я боюсь, что после этого он выйдет и убьет ее вообще! Хочу, чтобы приняли меры построже", - написала сестра пострадавшей.
Ранее сообщалось, что житель Алматинской области до смерти избил жену на почве ревности.