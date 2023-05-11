Эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы

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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты - Эксперты прокомментировали журналисту Kazakhstan Today обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы.





К сожалению, вот эта безнаказанность домашних абьюзеров, которые считают, что женщина его собственность, что кулаками можно решить любую проблему, "воспитать" любую женщину, она выливается на улице постоянно, систематически. Абьюзеры, которые привыкают повседневно избивать своих жен, они, естественно, привыкают совершать преступления и совершают их уже в обществе", - заявила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.





Она подчеркнула, что должна быть нулевая терпимость к насилию.





Судя по всему, молодые ребята как раз с такими взглядами. И им неприятно было видеть, что избивают женщину. Хотели заступиться. К сожалению, пострадали очень сильно. Все потому что безнаказанность. Если бы у нас очень жесткие были законы по насилию в принципе, вообще по преступления против личности, такого бы не было", - добавила эксперт.





Также инцидент прокомментировал руководитель LIBERTAS LAW юрист Александр Баранов.





По словам эксперта, произошедшее является преступлением против общественного порядка и безопасности.





Полиция правильно квалифицировала его по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Согласно данной статье, хулиганство - это умышленные действия, направленные на нарушение общественного порядка, сопровождающиеся насилием или угрозой насилия", - отметил эксперт.





В данном случае, подчеркнул юрист, мужчина избивал девушку, что уже является насилием, и молодые люди, которые заступились за девушку, стали жертвами насилия со стороны мужчины и его друзей.





Это является хулиганством, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул юрист.





Александр Баранов отметил, что максимальное наказание, которое может грозить хулиганам, зависит от степени тяжести их действий, а также от наличия аггравирующих и смягчающих обстоятельств.





В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан за хулиганство может быть назначено лишение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до двух лет", - проинформировал эксперт.





Кроме того, юрист уточнил, что статья "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья" (статья 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан) предусматривает более высокие наказания, чем статья "Хулиганство".





Эта статья применяется в случаях, когда человек причиняет другому насилие, которое не наносит ущерба здоровью или жизни, но может вызвать душевную боль или другие негативные последствия", - заявил юрист.





По словам Александра Баранова, максимальное наказание за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, составляет до 5 лет лишения свободы.





Если жертва теряет зрение на один глаз, слух на одно ухо, речь или орган, то максимальное наказание может составлять до 7 лет лишения свободы. При привлечении к ответственности по данной статье суд будет учитывать все обстоятельства произошедшего, включая степень вины виновных, характер и длительность насилия, наличие аггравирующих и смягчающих обстоятельств и так далее", - пояснил специалист.





Также, отметил он, если насилие было направлено против группы людей по признакам национальности, религии, политических убеждений и так далее, то наказание может быть увеличено в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан.





На данный момент задержаны трое подозреваемых. Двоих, которых не смогли найти, продолжают разыскивать.





По мнению второй стороны, следственные действия оставляют желать более быстрого развития. С момента происшествия прошло уже две недели и должного прогресса не наблюдается, так сообщили представители пострадавшей стороны.





Напомним, инцидент произошел в конце апреля в центре Алматы. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.





Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Парню, который получил серьезную травму глаза, сделали сложнейшую операцию. Он находится в больнице.









В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили. Подозреваемых поместили под стражу.



