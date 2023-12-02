01.12.2023, 15:14 50221
Должностные лица КТЖ принуждали бизнесмена построить железную дорогу для нужд нацперевозчика
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Экибастуз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура защитила права предпринимателя, реализующего инвестиционные проекты в Экибастузе. Бизнесмен столкнулся с барьерами, выставленными должностными лицами АО "НК "КТЖ", сообщили в Главной транспортной прокуратуре Казахстана.
Как рассказали в транспортной прокуратуре, предприниматель в Экибастузе реализует два инвестиционных проекта на сумму свыше 2 млрд тенге в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы: строительство крупнейших в данном регионе логистического и строительного центров. Бизнесмену для дальнейшего полноценного развития проектов требовалось устройство подъездного пути.
Однако отдельные должностные лица АО "НК "КТЖ" и его филиалов не согласовывали разрешение инвестору на строительство, а в октябре 2023 года и вовсе выдали технические условия с требованием от малого бизнеса построить за счет собственных средств дополнительный железнодорожный путь для нужд национального перевозчика.
Ранее АО "НК "КТЖ" при схожей ситуации трем предпринимателям этой же области разъяснило об отсутствии необходимости технического условия на примыкание подъездного пути. Во всех случаях ответы подписаны одним и тем же руководителем", - рассказали в ведомстве.
После вмешательства транспортного прокурора национальной компанией "надуманный" административный барьер устранен, выставленные ранее требования перед бизнесменом отозваны.
По акту прокуратуры руководством правления АО "НК "КТЖ" рассматривается степень виновности и вид ответственности должностных лиц, допустивших двойные стандарты при получении технических условий.
Такие незаконные действия со стороны оператора магистральной сети способствуют в конечном итоге завышению стоимости строительных материалов, добавили в пресс-службе.
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01.12.2023, 14:34 50686
Привлекавшиеся к уголовной ответственности лица работали в школах Акмолинской области
Прокурорская проверка в школах региона выявила массу серьезных нарушений
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Кокшетау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка школ в Акмолинской области выявила ряд серьезных нарушений, сообщили в областной прокуратуре.
Ряд серьезных нарушений выявила проверка в школах Акмолинкой области, среди них:
- свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в сфере безопасности, строительства и другие;
- трудоустройство лиц, привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
- в подвальном помещении одной из сельских школ, с применением боевого оружия, проводились учебные стрельбы, что создавало потенциальную угрозу для жизни и здоровья учеников;
- случаи буллинга учениками старших классов по отношению к младшим, зачинщики поставлены на учет;
- в 40 школах педагоги не соответствуют квалификационным требованиям.
Кроме того, в ряде школ заработные платы перечислялись фиктивно трудоустроенным работникам, денежные средства которых предназначались для администрации школ.
К примеру, в одну из городских школ формально трудоустроена родственница заместителя директора, и последняя ежемесячно получала ее заработную плату", - пояснили в пресс-службе.
На сегодняшний день 41 лицо привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, начато 19 досудебных расследований по фактам хищения, подделки документов и другие.
Проверка продолжается, добавили в ведомстве.
Напомним, президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилования в школах.
01.12.2023, 09:10 63046
Что ожидается в Казахстане в декабре
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
В декабре казахстанцев ждет дополнительный выходной день 18 декабря по случаю празднования Дня Независимости. В связи с тем что 16 декабря выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник, 18 декабря. Таким образом, на День Независимости казахстанцы отдохнут три дня подряд - 16, 17, 18 декабря.
Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе 20 рабочих и 11 выходных дней.
Зимняя резина
В Казахстане с 1 декабря по 1 марта водители авто обязаны ездить на зимней резине. Не сменившим летнюю резину на зимнюю грозит штраф в 5 МРП, если в течение года водитель повторно совершит аналогичное правонарушение, то штраф увеличивается до 10 МРП.
Погода в Казахстане в декабре
В этом году зима в Казахстане вступит в свои права постепенно. В ближайшие дни декабря и в течение месяца на большей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине РК прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах - осадки - дождь с переходом в снег. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду, в начале месяца на северо-западе и севере РК - порывы 30 метров в секунду и более, сообщили синоптики Казгидромета.
Во второй половине первой декады декабря температура воздуха значительно понизится на всей территории страны:
- на западе страны ночью до -10-20°C, днем до -3-13°C;
- на севере, северо-западе, востоке и в центре ночью до -20-30°C, днем до -10-20°C;
- на юге и юго-востоке республики ночью до -10-20°С, днем -2-10°С.
Во второй и в третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:
- в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5-10°С, днем до 0,-5°С;
- в южной половине РК ночью до -3+3°С, днем до +5+13°С.
Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:
- в северной половине РК ночью до -20-30°С, днем до -8-15°С;
- в южной половине РК ночью до -10-17°С, днем до -3-10°С.
В целом по прогнозу в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.
Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на севере республики.
Казахстан готовится к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай
В декабре в Казахстан приедут специалисты главного таможенного управления КНР. Они проведут оценку рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай.
Новая платная дорога
Приказом министра транспорта Казахстана введено использование автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе. Начальный пункт платной дороги (участка) - км 4 + 000, конечный пункт платной дороги (участка) - км 102 + 900. Протяженность участка платной дороги составляет 98,9 км.
При этом предусмотрен проезд по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.
Вакцинация от кори
Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори. В первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев.
С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.
Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда на декабрьские праздники
В День Независимости Казахстана и Новый год АО "Пассажирские перевозки" запускает дополнительные поезда по следующим направлениям:
- № 201/202 Нур-Султан-1 - Шымкент - 3 рейса отправлением из столицы - 15, 29 декабря 2023 года и 1 января 2024 года. Из Шымкента - 16, 30 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
- № 203/204 Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2 - 5 рейсов отправлением с вокзального комплекса "Нурлы жол" - 15, 28, 29 декабря текущего года и 1, 2 января 2024 года. Из Алматы-2 - 16, 29, 30 декабря текущего года и 2, 3 января 2024 года.
Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.
- Также назначены дополнительные рейсы электропоезда № 7510/7509 из Астаны в Павлодар. Из столицы состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря текущего года, в обратном направлении - 18 декабря текущего года и 2 января 2024 года.
30.11.2023, 09:42 105591
На ТЭЦ Экибастуза запустили в эксплуатацию две дымовые трубы
Летом был произведен ремонт газоходов котлоагрегатов
Фото: Instagram/ete_ekb
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Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" рассказали о проведенном ремонте на Экибастузской ТЭЦ.
Летом 2023 года на Экибастузской ТЭЦ был произведен ремонт газоходов котлоагрегатов №№ 5-9 и 11-15. Некоторые участки были практически полностью демонтированы и смонтированы заново. Произведены очистные работы, что позволит улучшить проходимость, газообмен, а следовательно, и производительность котлоагрегатов", - отметили на предприятии.
Кроме того, завершены работы по ремонту дымовых труб.
Завершен капитальный ремонт дымовой трубы № 3, в том числе очистные работы, работы по ремонту внутренней футеровки, включая оштукатуривание поврежденных участков. Проведена кислотоупорная обработка, ремонт чугунного оголовка, проведены работы по восстановлению наружного бетонного слоя, по покраске и установке специального освещения. Выполнен текущий ремонт дымовой трубы № 2. Обе трубы уже запущены в эксплуатацию", - проинформировали в "Экибастузтеплоэнерго".
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре прошлого года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
29.11.2023, 10:47 142471
Незаконную продажу криптовалюты почти на 100 млн тенге выявили в Карагандинской области
Подозреваемый осуществлял свою деятельность без специальной лицензии
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Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование проводится департаментом АФМ по Карагандинской области в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу.
По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тысяч долларов США, или почти 95 миллионов тенге. Установлено, что подозреваемый осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына", - проинформировали в АФМ.
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
Зарегистрировано досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в пресс-службе АФМ.
27.11.2023, 14:41 230686
Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции внесены дополнения в национальный стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения", разработанные КазСтандартом.
Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в правилах дорожного движения.
Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Они предусматривают обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием. Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS.
Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
Напомним, в Казахстане с 2024 года подорожает автогаз.
27.11.2023, 14:11 232036
Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
В родной школе подростку подарили ноутбук
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Конаев. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны" за предотвращение аварии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Ведомственную награду юному участнику детско-юношеского движения "Жас сарбаз" Акжолу Герою от имени главы оборонного ведомства вручил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС генерал-майор Алмаз Джумакеев. В мероприятии приняли участие командование, личный состав десантников, родители Акжола и воспитанники движения "Жас сарбаз", говорится в информации.
В критической ситуации Ваш сын доказал, что он не просто носитель громкой фамилии, а настоящий Герой", - говорится в благодарственном письме министра обороны родителям Акжола.
22 ноября ученик восьмого класса лицея № 24 поселка Отеген батыр Илийского района Акжол Герой сел в маршрутный автобус номер 219. Во время движения водителю стало плохо. Заметив это, Акжол кинулся к шоферской кабине и нажал на тормоз. Автобус остановился буквально в полуметре от забора жилого дома. Мгновенная реакция восьмиклассника помогла избежать тяжелых последствий. По словам очевидцев, юноша предотвратил серьезную аварию.
В родной школе подростку подарили ноутбук. Аким Алматинской области Марат Султангазиев также вручил юноше благодарственное письмо и сотовый телефон.
26.11.2023, 17:50 277456
В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге
Когда подрядчик устранит недочеты, неизвестно
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Костанай. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Родина в Костанайской области жалуются на некачественный ремонт дорог, передает корреспондент агентства.
Когда здесь проходят грузовые машины, они задевают край дороги, и он уже начинает разрушаться. В трещины вода попадает и покрытие не выдерживает. Хорошее дело для людей сделали, но, если так и дальше пойдет, дороги надолго не хватит", - рассказал телеканалу "Хабар 24" житель поселка Родина.
По договору заасфальтировать улицы в поселке Родина подрядчик обещал в середине лета. Однако фактически объект до сих пор не сдан. Комиссия выявила многочисленные нарушения в работе.
В проекте не было даже благоустройства тротуаров, люди ходят прямо по проезжей части. Средний ремонт на 17 улицах поселка обошелся в 406 млн тенге. При этом подрядчик в график не уложился. На него подали в суд, чтобы признать недобросовестным. У технического надзора тоже есть претензии к проекту.
Нарушения были по укладке асфальта, асфальтовой смеси. Где-то был неправильный слой уложен, не столько, сколько нужно сантиметров в основании асфальта. Качество асфальта оставляло желать лучшего. Возле дорог они должны основание щебня уложить правильно, чтобы съезд машины был", - добавила исполняющий обязанности акима Родинского сельского округа Елена Реджепова.
26.11.2023, 17:19 248656
Умеренная магнитная буря наблюдается на Земле в воскресенье
Магнитная буря может оказать влияние на метеочувствительных людей
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Геомагнитное поле 26 ноября ожидается неустойчивое, 27 ноября - возможно слабо возмущенное, сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российского института прикладной геофизики.
Продолжается магнитная буря", - говорится в сообщении службы.
По данным специалистов, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, означающего "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".
Уровень G2 говорит о том, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.
Вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, есть вероятность вспышек класса Х", - отмечается в сообщении.
Вспышки класса Х считаются самыми мощными вспышками на Солнце. Во время подобных вспышек на дневной стороне Земли уровень радиопомех экстремально сильный.
Напомним, в начале ноября жители Казахстана стали свидетелями "северного сияния", явления крайне редкого для нашего края. Ученые объяснили феномен высокой солнечной активностью и магнитными бурями.
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