Дополнительные поезда в Уральск, Туркестан, Алматы и Атырау запустят на лето в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о запуске четырех коммерческих поездов, сформированных из вагонов "Тулпар-Тальго", передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 июня начнет курсировать поезд №19/20 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Атырау периодичностью через день, отправлением со станции Нур-Султан Нурлы жол по нечетным числам, со станции Атырау - по четным числам.

Также с 1 июня запускается ежедневный поезд № 701/702 сообщением Алматы-2 - Нур-Султан / Нурлы жол.

Со 2 июня со станции Нур-Султан / Нурлы жол по четным числам будет отправляться поезд №95/96 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Уральск, со станции Уральск - по нечетным числам.

С 3 июня будет курсировать поезд № 71/72 сообщением Алматы-2 - Туркестан. Со станции Алматы-2 по нечетным числам, со станции Туркестан - по четным числам.

Справочную информацию о графике движения пассажирских поездов можно узнавать в службе 105.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства