Дорожные карты по реализации обещаний партии Nur Otan представят для публичного рассмотрения - Бауыржан Байбек

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Дорожные карты по реализации обещаний Nur Otan будут представлены для публичного рассмотрения, передает Kazakhstan Today.
Дорогие друзья! Во всех районах, городах и областях нашей страны прошли первые сессии маслихатов нового созыва. Наши фракции по итогам выборов сформировали большинство в представительных органах всех уровней, в среднем более 80% от общего количества мандатов. С первых дней депутатский корпус нашей партии приступил к реализации предвыборных обещаний. Так, на основе предвыборных программ партии Nur Otan утверждены 216 программ территориального развития до 2025 года. Наши предвыборные приоритеты были сформированы в рамках реализации концепции "Слышащего государства" по итогам широкого обсуждения с населением, в том числе из самых отдаленных населенных пунктов. Только в ходе праймериз мы собрали от граждан более 20 тысяч предложений", - написал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, еще свыше 42 тысяч наказов поступило в период агитационных встреч. Более 65% из них были учтены при утверждении региональных программ.
Как сказал Елбасы - лидер партии Нурсултан Назарбаев, депутаты Nur Otan должны обеспечить системный контроль исполнения всех предвыборных обязательств в каждом регионе, городе и районе. По каждому направлению будут установлены целевые индикаторы и сроки, определены ответственные исполнители. Совместно с правительством и местными исполнительными органами в течение месяца будут разработаны и представлены для публичного рассмотрения соответствующие дорожные карты с конкретными показателями на каждый год. Как подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев, предвыборная программа "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Nur Otan, как партия реальных дел и ясных целей, обеспечит на всех уровнях реализацию своих предвыборных обещаний! Преодолев испытания, победим вместе", - резюмировал Байбек.
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