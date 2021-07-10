Дорожные работы на трассе Кандыагаш - Макат завершат до конца года

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АКТОБЕ. 9 ИЮЛЯ - Дорожные работы на трассе Кандыагаш - Макат планируется закончить до конца года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Во второй половине текущего года дорожники планируют закончить дорожные работы на автомобильной дороге республиканского значения "Кандыагаш-Макат", которая связывает Актюбинскую и Атыраускую области", - сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Дорога была построена в 60-х годах прошлого столетия. За более чем 50 лет эксплуатации здесь проводили только текущий ремонт, поэтому в последнее время до реконструкции автомобилисты были вынуждены пользоваться проселочными дорогами вдоль трассы. Проект реконструкции включает в себя семь участков общей протяженностью 304 километра, а также строительство 11 мостов и двух автомобильных путепроводов через железную дорогу.

В министерстве сообщили, что после полного завершения работ время в пути от Кандыагаша до Маката составит около 4 часов, а до Атырау до 6 часов.

В реализации проекта задействовано около 1 тыс. человек и более 680 единиц техники.

Кроме того, в рамках проекта ведется строительство объездной дороги поселка Доссор Макатского района Атырауской области. Это позволит создать безопасные условия для жителей Доссора.

В целом реализация проекта повысит транспортную доступность, а также окажет положительное влияние на предпринимательскую активность местного населения за счет развития объектов придорожного сервиса и организации площадок отдыха", - сообщили в ведомстве.

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