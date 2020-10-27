Дождь и снег ожидаются в ближайшие дни на большей части Казахстана

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 27-29 октября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В начале недели циклон из районов Финляндии, с большим запасом влаги, сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана. Сохраняются осадки (дождь, снег), в отдельных районах - сильные. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра. На северной половине страны - с низовыми метелями", - сообщили синоптики.

По их информации, лишь к середине недели на большую часть республики сместится Западный антициклон, с которым ожидается понижение температуры. На западе в течение трех дней ожидается погода без осадков.

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