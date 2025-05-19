18.05.2025, 09:43 90081
Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, передает корреспондент агентства.
По данным РГП "Казгидромет", днем в Астане ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, порывистый ветер. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла, ночью +13-15.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал, при грозе порывистый ветер. Днем и ночью температура воздуха +23-25.
В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер. Днем температура составит +25-27 градусов, ночью +18-20.
В управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы сообщили, что коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности. В ночное время задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих. В дневной период 18 мая в целях предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих. Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом.
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19.05.2025, 18:16 7551
Медицинскую иглу обнаружили в теле карагандинца после операции
Фото: Depositphotos
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Караганда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Караганды записал видеообращение, в котором заявил, что после операции в его боку обнаружили медицинскую иглу, передает корреспондент агентства.
У меня прошла тяжелая операция. Заняла она девять часов. После чего я был перевезен в центр фтизиатрии. В центре фтизиатрии мне сделали повторный рентген и обнаружили в правом грудном боку медицинскую иглу. Далее мне назначили еще одну операцию (...) У меня изъяли инородное тело, после чего мое состояние сильно ухудшилось. Я хочу обратиться к Минздраву, чтобы не оставляли этот инцидент без внимания", - заявил мужчина.
В управлении здравоохранения Карагандинской области заявили, что по данному факту проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут приняты необходимые меры реагирования.
19 мая 2025 года указанный пациент выписывается на амбулаторное лечение с улучшением. Клинико-рентгенологическая динамика положительная. По результатам заседания независимой экспертной комиссии будет решен вопрос о наличии или отсутствии вреда здоровью", - добавили в пресс-службе.
Напомним, мужчина скончался из-за укола в одной из клиник Караганды.
19.05.2025, 08:23 38866
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра, в центре, на востоке и юго-востоке - сильные дожди, шквал. Лишь на северо-западе, севере и юго-западе страны погода преимущественно без осадков. На юго-западе РК - пыльная буря. Об этом сообщили в Казгидромете.
На западе Мангистауской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей, на севере, юге Жамбылской области, на западе, северо-востоке Атырауской области, на западе, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на юго-востоке Актюбинской области, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Алматинской области, на западе Акмолинской области, на севере области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +20-22 °C.
В Алматы: дождь, гроза, +20-22 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +26-28 °C.
18.05.2025, 19:34 67356
Антикор прокомментировал заявление казахстанского режиссера Ермека Турсунова, покинувшего страну
Ермек Турсунов опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, в котором заявил, что ему "пришлось уехать" из Казахстана на фоне растущего давления
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции РК опубликовало сообщение в ответ на заявление известного казахстанского режиссера Ермека Турсунова, которому "пришлось уехать" из Казахстана, передает корреспондент агентства.
В ответ на запросы СМИ сообщаем, что в настоящее время Антикоррупционной службой следственные мероприятия в отношении Турсунова Е. не проводятся. В этой связи агентству неизвестна информация, приведенная данным гражданином в своем посте в соцсети Фейсбук", - прокомментировали в Антикоре.
Вместе с тем сообщается, что ранее в Антикоррупционную службу с заявлением и заключением службы внутреннего аудита АО "Казахфильм" имени Айманова обратился режиссер Н. о привлечении к уголовной ответственности бывшего руководства киностудии за злоупотребление должностными полномочиями при создании художественного фильма "Долгое эхо". На основании его обращения начато досудебное расследование.
Установлено, что поставщиком субподрядных работ выступило ТОО "Alashfilm", бывшим директором которого являлся гражданин Т. В дальнейшем установлено, что он ранее являлся бизнес-партнером и компаньоном режиссера Турсунова в рамках ТОО "Турсыновфильм". С участием бывшего директора ТОО "Alashfilm" Т. проведен ряд следственных действий в статусе свидетеля. Сам Турсунов в орган следствия не приглашался", - проинформировали в агентстве.
Отмечается, что в настоящее время по делу подозреваемым никто не признан.
Ранее Ермек Турсунов опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, в котором заявил, что ему "пришлось уехать" из Казахстана на фоне растущего давления.
16.05.2025, 18:06 166886
Стратегические документы подписали на первом транспортном форуме "Казахстан - Китай"
КТЖ совместно с партнерами из КНР активно строит новые и развивает действующие терминалы в ключевых регионах РК и за рубежом
Фото: КТЖ
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Стратегические документы подписали на первом транспортном форуме "Казахстан - Китай", который состоялся в Астане, сообщает национальная компания "Қазақстан темір жолы".
В частности, на форуме руководители ТОО "Порт Курык" и китайской компании Qingdao Port International подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, представители KTZ Express обсудили перспективы расширения сотрудничества с ведущими китайскими компаниями в сфере логистики и инфраструктуры, включая порт Ляньюньган, COSCO Shipping Group и China Communications Construction Company.
В ходе мероприятия заместитель председателя правления по логистике АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев отметил, что динамика перевозок железнодорожным транспортом между двумя странами показывает устойчивый положительный рост.
КТЖ совместно с партнерами из КНР активно строит новые и развивает действующие терминалы в ключевых регионах РК и за рубежом (...) Также планируется строительство интермодального терминала в порту Алят. Готовится ввод в эксплуатацию логистического центра в Алматы. Помимо этого, совместно с китайскими партнерами ведется работа над проектами в Селятино и на станции Свислочь", - заявили в компании.
Подчеркивается, что эти инициативы направлены на укрепление позиций Казахстана как стратегического транзитного узла Евразии и формирование современной, устойчивой логистической инфраструктуры, отвечающей требованиям международной торговли.
Напомним, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот между Китаем и Казахстаном вырос на 9% и достиг $43,8 млрд.
16.05.2025, 12:26 180766
В Казахстане намерены автоматически начислять выплаты из ЕНПФ достигшим пенсионного возраста
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект о внесении изменений в постановление "Об утверждении правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов", передает корреспондент агентства.
Проектом предусматривается внесение изменений в типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, в том числе в части осуществления пенсионных выплат из АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в беззаявительном порядке вкладчикам, имеющим пенсионные накопления за счет ДПВ и не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Подчеркивается, что реализация этого механизма позволит исключить случаи невостребованных пенсионных накоплений от добровольных пенсионных взносов и обеспечить равный подход ко всем видам пенсионных выплат.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось о том, какие пенсионные выплаты будут освобождены от ИПН с 2026 года.
15.05.2025, 18:25 219891
Российская авиакомпания увеличивает число рейсов из Москвы в Усть-Каменогорск
Фото: unsplash.com
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Москва. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российская авиакомпания S7 Airlines увеличивает число рейсов из Москвы в Усть-Каменогорск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
С середины мая мы увеличиваем количество рейсов по направлению Москва - Усть-Каменогорск до двух в неделю. Помимо уже выполняемых рейсов по субботам, S7 Airlines начнет выполнять рейсы по понедельникам", - заявили в авиакомпании.
Также, отметили в пресс-службе, в разгар летнего сезона частота полетов из Новосибирска в Алматы будет увеличена до 2 рейсов ежедневно, в Астану - до 5 рейсов в неделю, в Усть-Каменогорск - до 4 раз в неделю. Кроме того, с 5 июня перевозчик открывает новое направление Новосибирск - Шымкент.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Иорданией и Казахстаном планируют запустить с июня 2026 года.
15.05.2025, 15:25 228746
Halyk Bank в очередной раз поддержал проведение выставки "Ulttyq ónim"
Фото: предоставлено пресс-службой DAMU
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уже завтра в Международном выставочном центре EXPO в Астане начнет работу VIII ежегодная выставка отечественных производителей "Ulttyq ónim". Это крупнейшая в стране площадка, объединяющая предпринимателей, производителей и потребителей со всех регионов Казахстана. В этом году участие в выставке примут 350 компаний, представляющих широкий спектр продукции - от продуктов питания и одежды до машиностроения, ювелирных изделий и высоких технологий.
В числе многолетних партнеров мероприятия крупнейший банк страны Halyk, активно кредитующий представителей МСБ. Участие банка в выставке - это продолжение системной работы по расширению возможностей отечественных предпринимателей, созданию условий для их роста и выхода на новые рынки.
На выставке "Ulttyq ónim" Halyk Bank традиционно организует специальную промо-зону, где предприниматели могут получить информацию о действующих продуктах и услугах, задать вопросы специалистам, а также узнать об актуальных мерах поддержки сектора МСБ.
Важно отметить, что проект "Ulttyq ónim" - это отражение результатов государственной политики в сфере бизнеса. Только через инструменты Фонда "Даму", реализуемые при участии банков, в том числе Halyk Bank, были профинансированы более 225 тысяч проектов на сумму 14,1 трлн тенге. Это позволило сохранить и создать свыше 1,4 млн рабочих мест, а также обеспечить устойчивый рост выпускаемой продукции и налоговых поступлений.
15.05.2025, 09:10 241306
Американцы массово подают в суд на Temu
Фото: Depositphotos
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Очередной групповой судебный иск против Temu рассматривают в США. Граждане обвиняют китайский маркетплейс в шпионаже и продаже их персональных данных третьим лицам.
Американская юридическая компания Potter Handy, LLP набирает истцов, готовых присоединиться к групповому иску против компании PDD Holdings, владеющей китайским маркеплейсом Temu. В исковом заявлении говорится, что приложение Temu нарушает условия сбора и обработки персональных данных пользователей.
Это не первый групповой иск, который американцы подают против китайского гиганта. В 2023 году похожие жалобы начали рассматривать в судах Иллинойса и нескольких других штатов. Тогда истцы заподозрили Temu в торговле их персональными данными. Они заявляли, что стали получать рассылки от микрокредитных организаций и онлайн-магазинов, клиентами которых никогда не были. Примечательно, что поток спама начался сразу после нескольких покупок на Temu.
Групповой иск против Temu также готовят и в Канаде. К нему призывают присоединиться граждан страны, которые считают, что стали жертвой недобросовестной политики китайского маркетплейса.
Об опасности Temu всерьез заговорили после полной проверки приложения. Ее проводила американская компания по исследованию рынка Grizzly Research. В ее отчете сказано, что приложение Temu "имеет полный набор характеристик наиболее агрессивных форм вредоносного и шпионского ПО". Компания также обнаружила, что "приложение имеет скрытые функции, которые позволяют осуществлять масштабную эксфильтрацию данных без ведома пользователей, потенциально может предоставлять злоумышленникам полный доступ практически ко всем данным на мобильных устройствах клиентов".
Специалисты утверждают, что приложение Temu без каких-либо уведомлений получает доступ к списку контактов, сообщениям, электронной почте. По их словам, оно также способно включать камеру и микрофон смартфона и вести запись незаметно для владельца. Независимые исследователи выяснили, что приложение имеет доступ к геоданным и биометрической информации: отпечаткам пальцев, характеристикам лица и образцам голоса.
Temu эти обвинения категорически отрицает. В компании заявили, что их методы сбора и обработки персональных данных пользователей "соответствуют отраслевым стандартам и подробно раскрыты в разделе "Политика конфиденциальности". Также представители компании сообщили, что намерены отстаивать свою невиновность в суде.
В настоящее время все групповые иски против Temu на стадии рассмотрения. Суды пока не вынесли решения ни по одному из них.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?