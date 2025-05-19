Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье

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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра, в центре, на востоке и юго-востоке - сильные дожди, шквал. Лишь на северо-западе, севере и юго-западе страны погода преимущественно без осадков. На юго-западе РК - пыльная буря. Об этом сообщили в Казгидромете.





На западе Мангистауской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей, на севере, юге Жамбылской области, на западе, северо-востоке Атырауской области, на западе, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на юго-востоке Актюбинской области, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Алматинской области, на западе Акмолинской области, на севере области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +20-22 °C.





В Алматы: дождь, гроза, +20-22 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +26-28 °C.