Дождь с переходом в снег ожидается на севере и востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Синоптики прогнозируют неостойчивый характер погоды на большей части Казахстана в ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части республики, этому будет способствовать объединение двух циклонов северо-западного и южного. Пройдут дожди, в северной половине и на востоке республики возможен переход дождя в снег, усилится ветер. В ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе республики основной фон температура воздуха ночью 7-15 тепла, днем понижение от 15-25 до 10-20 тепла.

На северо-западе ночью повышение от 3 мороза - 5 тепла до 3-11 тепла, днем понижение от 13-23 до 3-13 тепла.

На севере и в центре страны ночью столбики термометров будут повышаться от 2-7 мороза до 3-8 тепла, днем колебание от 10-20 до 5-13 тепла.

На востоке республики температура воздуха ночью 5 мороза - 5 тепла, днем 7-17 тепла.

На юге и юго-востоке республики ночью повышение от 5-15 до 10-17 тепла, днем понижение от 25-32 до 18-25 тепла.

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