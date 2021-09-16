Дожди и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С четверга, с прохождением атмосферных фронтальных систем, связанных с ложбиной циклона из районов Екатеринбурга, на севере, северо-западе и востоке страны, а с 17 сентября в центре республики пройдут дожди. На остальной территории Казахстана, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе ночью ожидается температура от 3-11 до 1-9 тепла, днем от 15-23 до 10-18 тепла.

На северо-западе ночью от 7-12 до 2-7 тепла, 18 сентября на севере заморозки - 3 градуса мороза, днем от 17-25 до 10-17 тепла.





На севере ночью от 8-13 до 2-10 тепла, в центре и на востоке области основной фон ночью - 5-15 тепла, днем понижение от 20-28 до 15-25 тепла.





На юге и юго-востоке температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-35 тепла.

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