Система Orphus

Дожди и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

15.09.2021, 11:57 9775
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С четверга, с прохождением атмосферных фронтальных систем, связанных с ложбиной циклона из районов Екатеринбурга, на севере, северо-западе и востоке страны, а с 17 сентября в центре республики пройдут дожди. На остальной территории Казахстана, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе ночью ожидается температура от 3-11 до 1-9 тепла, днем от 15-23 до 10-18 тепла.
 
На северо-западе ночью от 7-12 до 2-7 тепла, 18 сентября на севере заморозки - 3 градуса мороза, днем от 17-25 до 10-17 тепла. 

На севере ночью от 8-13 до 2-10 тепла, в центре и на востоке области основной фон ночью -  5-15 тепла, днем понижение от 20-28 до 15-25 тепла. 

На юге и юго-востоке температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-35 тепла. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая