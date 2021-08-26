Дожди и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в период с 26 по 28 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные дожди с грозами, выпадением града, порывистым ветром.

Температурный фон во всех регионах республики относительно устойчив: на западе ночью 17-22 градуса тепла, днем 30-38 градусов тепла, на севере ночью 7-18, днем 20 35 градусов тепла, в центре и на востоке республики ночью 7-18, днем 22-35 градусов тепла, на юге ночью 15-23, днем 32-40 градусов тепла, на юго-востоке ночью 13-22, днем 27-37 градусов тепла", - рассказали синоптики.

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