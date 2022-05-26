Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием отрога антициклона на севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков. На юго-западе, юге РК - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на востоке Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
На востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке области - гроза.
Днем на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в центре и на севере Кызылординской области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на севере, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, в горных районах Туркестанской области, ночью на юго-востоке Карагандинской области, ночью в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.