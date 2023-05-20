Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 19 мая, исполняется 101 год со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек.





Ежегодно 19 мая в Советском Союзе отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Именно в этот день в 1922 году Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов, пишет life.ru.





В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.





Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Вступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР, пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.





Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.





Члены пионерской организации боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, проводили субботники. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и в колхозах наравне со взрослыми, помогали ухаживать за ранеными бойцами в госпиталях, выступали перед ними с концертами, отправляли теплые вещи для воинов на передовую. А многие подростки-пионеры сами сражались с фашистами на фронте и в партизанских отрядах. Более 20 тысяч юных ленинцев были награждены медалями "За оборону Москвы". Трое пионеров - Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев - удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза: Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик.





В 50-60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница". Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).





За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".