13.05.2025, 08:16 52666
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сегодня на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на северо-западе, севере - сильные дожди. Об этом сообщили в Казгидромете.
Лишь в центре, на востоке, юге РК погода преимущественно без осадков. Ночью и утром на юго-западе, севере, в центре страны ожидается туман.
В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юго-востоке в области Жетысу, на западе, севере в области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской области, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской области, в южной половине Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской, на западе, в центре Жамбылской области, на юге в Карагандинской области, на севере в области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В на юге, востоке Актюбинской области, на западе, юге в области Улытау ожидается сильная жара до 35 градусов.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +28, +30 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +27, +29 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.
Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют жару до 44 градусов.
новости по теме
13.05.2025, 15:11 35001
Мошенники получают доступ к банковским картам родителей через вовлечение детей в онлайн-игры и мессенджеры
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан сообщили, что в последнее время участились случаи мошенничеств в интернете и мессенджерах, нацеленных на подростков.
Мошенники используют такие каналы, как онлайн-игры и мессенджеры (в том числе Telegram), чтобы обманным путем получить доступ к банковским картам родителей или вовлечь несовершеннолетних в незаконную финансовую деятельность", - предупредили в комитете.
Под предлогом выигрыша в играх или легкого заработка детей убеждают предоставить фото банковских карт с CVV-кодами, передать свои карты "в аренду", собрать карты друзей и одноклассников.
В комитете рекомендуют рассказать детям о мошенничестве, объяснить, почему нельзя никому передавать данные банковских карт. Также советуют установить родительский контроль и ограничить доступ к подозрительным каналам. Родителям следует быть в курсе, с кем и о чем ребенок общается в интернете.
Напомним, в Казахстане планируют внедрить детские SIM-карты.
13.05.2025, 13:30 39361
Участок дороги Шу - Бурылбайтал станет платным
Общая протяженность платного участка составляет 175,8 км
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Тараз. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участок автомобильной дороги республиканского значения Шу - Бурылбайтал станет платным с 13 мая, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
Общая протяженность платного участка составляет 175,8 км. Дорога относится ко II категории, ширина полосы движения - не менее 3,75 метра, одна полоса в обоих направлениях. В качестве альтернативы предлагается бесплатный объезд по маршруту: Шу - Кайнар - Кенен - Карабастау - Каншенгель - Аксуйек - Бурылбайтал", - заявили в компании.
Подчеркивается, что для легковых автомобилей плата не взимается, а для автобусов и грузового транспорта предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Ранее сообщалось, что платным станет участок трассы Балхаш - Бурылбайтал.
12.05.2025, 20:38 84161
Суд в Астане вынес решение по делу напавшего с ножом на ребенка в лифте подростка
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрели уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 14-летнего К., который напал с ножом на ребенка в лифте в одном из жилых комплексов столицы, сообщает пресс-служба суда.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, К. вследствие хронического психического заболевания в период квалифицируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества", - говорится в сообщении.
Постановлением суда К. назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Актас Талгарского района.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
12.05.2025, 18:29 91491
В десять стран запустят новые авиамаршруты из Казахстана
Планируется запустить авиамаршруты в Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан и так далее
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В десять стран запустят новые авиамаршруты из Республики Казахстан с мая 2025 года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
В частности, планируется запустить авиамаршруты в Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.
В министерстве уточнили, что авиакомпания SCAT в мае намерена открыть следующие новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:
с 27 мая:
- Шымкент - Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
- Шымкент - Мюнхен (Германия), 2 рейса;
с 29 мая:
- Шымкент - Шанхай (Китай), 2 рейса;
- Шымкент - Сеул (Корея), 2 рейса.
Авиакомпания Air Astana также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:
- с 14 мая Астана - Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
- с 27 мая Атырау - Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
- с 28 мая Алматы - Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
- с 31 мая Атырау - Баку (Азербайджан), 3 рейса;
Кроме того, авиакомпания Fly Arystan в 2025 году планирует открыть новые авиамаршруты:
с 18 мая:
- Алматы - Кульджа (Китай), 2 рейса.
с 28 мая:
- Астана - Газипаша (Турция), 2 рейса.
Ранее авиакомпания Air Astana отменила рейсы в Индию.
12.05.2025, 17:26 95296
Жару до 44 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сильную жару до 44 градусов прогнозируют синоптики в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Вынос теплых воздушных масс с районов Ирана обусловит жаркую погоду без осадков в южных и центральных областях Казахстана. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и 15 мая столбики термометров в дневные часы зафиксируют сильную жару в южных регионах 35-44 градусов, в центральных регионах - 35-38 градусов, и даже в Акмолинской области ожидается 30-35 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".
Между тем, по данным синоптиков, на западные и крайние северные регионы будет оказывать влияние циклон.
Связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди с грозами, в отдельных регионах даже сильные дожди, возможно выпадение града", - добавили они.
Ранее синоптики сообщали, что, по предварительным данным, в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, в областях Жетысу и Абай.
12.05.2025, 15:04 104311
Как отдохнут казахстанцы на Курбан айт
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК определило выходные дни на Курбан айт.
Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятницу, субботу и воскресенье).
Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).
12.05.2025, 12:42 114231
Порядка 12 тысяч случаев беременности среди подростков зафиксировано в Казахстане за пять лет
Фото: pixabay.com
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 5 лет в стране зафиксировано около 12 тыс. случаев беременности среди девочек до 18 лет. Такие данные привела на брифинге в СЦК заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Жулдызай Искакова.
Треть подростков в возрасте от 15 до 19 лет сексуально активны, но, по данным исследований фонда ООН в области народонаселения, порядка 90% не имеют достаточных знаний о ВИЧ и СПИД. Согласно исследованиям Минздрава, более 60% молодых людей с симптомами инфекций не обращаются за медицинской помощью", - сообщила спикер.
Также в ходе брифинга тревожную статистику привела председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова. Согласно исследованию относительно небезопасного нахождения детей в рамках интернет-пространства, в котором приняли участие более 1200 детей, каждый десятый ребенок высылал свои фотографии на просьбу неизвестного человека выслать о себе какую-то информацию.
Каждая одиннадцатая девочка пошла на встречу с неизвестными людьми, познакомившись в интернет-пространстве. 3% детей также имели общение с неизвестными людьми. Это говорит о том, что важно родителям, педагогам иметь "короткий" контакт с детьми и абсолютное доверие. Ценность и важность в данной ситуации семьи для нас имеет приоритетное значение", - сказала спикер.
По ее словам, в центры психологической поддержки за четыре месяца 2025 года поступило порядка 74 тыс. обращений от детей. При этом порядка 300 звонков - о насилии в семье, на улице.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
Ранее сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе сообщил, что за последние пять лет число случаев подростковой беременности в Казахстане возросло в 1,5 раза.
12.05.2025, 09:54 97556
Фотоловушки засняли бурого медведя на территории нацпарка "Кольсайские озера"
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Кольсайские озера" в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Этот редкий кадр подтверждает, что медведи продолжают обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды. Этот факт является важным доказательством эффективности принимаемых мер по охране природы", - отметили в комитете.
Как сообщалось ранее, в апреле в нацпарке засняли бурого медведя с двумя медвежатами.
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