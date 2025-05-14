Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана во вторник

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сегодня на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на северо-западе, севере - сильные дожди. Об этом сообщили в Казгидромете.





Лишь в центре, на востоке, юге РК погода преимущественно без осадков. Ночью и утром на юго-западе, севере, в центре страны ожидается туман.





В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юго-востоке в области Жетысу, на западе, севере в области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской области, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской области, в южной половине Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской, на западе, в центре Жамбылской области, на юге в Карагандинской области, на севере в области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В на юге, востоке Актюбинской области, на западе, юге в области Улытау ожидается сильная жара до 35 градусов.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +28, +30 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +27, +29 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.



