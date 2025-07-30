29.07.2025, 08:47 62266
Дожди ожидаются в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую территорию Казахстана. На севере, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града, сообщает Казгидромет.
По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря. Днем в области Жетысу, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области сильная жара 35-36 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
Напомним, в выходные пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности установили в Алматы. Кроме того, из-за чрезвычайной пожарной опасности на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка вводят ограничения.
В Алматы: дождь, +31-33 °C.
В Астане: дождь, +22-24 °C.
В Шымкенте: без осадков, +34-36 °C.
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30.07.2025, 20:35 1086
Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге
Пассажирам станет еще удобнее планировать путешествия
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге, начав сотрудничество на ключевых маршрутах, соединяющих Китай и Казахстан. Благодаря соглашению пассажирам станет еще удобнее планировать путешествия, сообщает пресс-служба казахстанской авиакомпании
Авиакомпании будут размещать свои коды на рейсах, выполняемых партнером.
Air Astana (KC):
- Алматы - Пекин / Урумчи / Гуанчжоу
- Астана - Пекин / Урумчи
China Southern (CZ):
- Гуанчжоу / Пекин / Сиань - Алматы
- Гуанчжоу / Урумчи - Астана
Китай всегда был стратегически важным рынком для Air Astana. Сотрудничество с China Southern Airlines будет способствовать развитию торговли, туризма и культурных связей, а также знаменует новый этап авиационного партнерства между двумя странами", - прокомментировал событие главный исполнительный директор группы Air Astana Питер Фостер.
В свою очередь президент и главный исполнительный директор China Southern Airlines Хань Вэньшэн отметил, что код-шеринговое соглашение с Air Astana позволит его компании расширить присутствие в Казахстане и увеличить частоту рейсов.
Это стратегическое сотрудничество, основанное на объединении сильных сторон обеих авиакомпаний, и важный шаг в развитии авиационной интеграции между Китаем и Казахстаном в рамках инициативы "Один пояс-один путь", - сказал Хань Вэньшэн.
Напомним, в мае казахстанский лоукостер FlyArystan открыл новый международный маршрут по направлению Алматы - Инин (Кульджа) - Алматы.
Справка: код-шеринг (Codeshare agreement) - это "обмен кодами", соглашение между двумя или более авиакомпаниями, которое позволяет авиакомпаниям объединять свои коды и использовать рейс совместно.
30.07.2025, 16:42 8001
Зачем в Алматы покрасили газон
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В аппарате акима Медеуского района города Алматы объяснили, зачем в мегаполисе покрасили газон, передает корреспондент агентства.
С учетом засушливого лета в этом году для поддержания эстетического вида газона в Медеуском районе применяется специальное средство пищевого красителя с удобрениями. Данное средство изготовлено на основе органических пигментов, не содержит токсичных веществ и безопасно для людей и животных. Оно придает травяному покрову зеленый оттенок, сохраняя ухоженный вид. Продукт прошел сертификацию и широко используется в странах с жарким климатом, таких как США, ОАЭ, Испания и Южная Корея, где озеленение сталкивается с подобными погодными вызовами", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что меры направлены на поддержание внешнего облика района в условиях климатических ограничений.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина красит газон.
30.07.2025, 16:22 8506
В Алматы часть улицы Пушкина станет пешеходной аллеей
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы часть улицы Пушкина после завершения реконструкции станет пешеходной аллеей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
С 31 июля 2025 года движение автотранспорта по восточной стороне проезжей части улицы Пушкина будет временно прекращено в связи с проведением строительно-монтажных работ. После завершения реконструкции участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе", - проинформировали в управлении развития общественных пространств города.
Подчеркивается, что на период проведения работ движение транспорта будет организовано по западной стороне улицы Пушкина в южном направлении в одностороннем порядке.
Ранее в акимате мегаполиса объяснили, почему в городе Алматы в микрорайоне Казахфильм на улице Исиналиева меняют хороший асфальт, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии.
30.07.2025, 12:25 18946
Суд удовлетворил представление о сокращении срока наказания Байжанову
Фото: Depositphotos
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Степногорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Степногорский городской суд рассмотрел представление учреждения уголовно-исполнительной системы о сокращении срока отбывания наказания осужденному Бахытжану Байжанову с применением закона "Об амнистии", сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, 13 мая 2024 года он был осужден приговором СМУС по статье 432 УК (Укрывательство преступления) на 4 года лишения свободы.
Суд удовлетворил представление на осужденного Б. по следующим основаниям. В соответствии с частью 2 статьи 78 УК, лицам осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания. В силу закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК", сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям - на одну третью часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговором суда взысканные с осужденного принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.
Постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Б. удовлетворено. В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному Б. сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы", - уточнили в суде.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, кого не коснется амнистия в Казахстане.
30.07.2025, 08:08 26721
Дожди с грозами и пыльные бури прогнозируют сегодня синоптики
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, на юге страны возможны пыльные бури, сообщает РГП "Казгидромет".
На севере, востоке, в центре ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на юге страны ожидается пыльная буря. На севере и в центре РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сообщают синоптики.
Днем на юге области Абай и Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов.
В области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на западе, юго-востоке Павлодарской, на севере Карагандинской, на юге Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, в области Жетысу, на севере, западе, востоке Жамбылской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Актюбинской областей и области Улытау, на юге, севере, востоке Атырауской, на севере, западе, в центре Мангистауской, на юге Костанайской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, град, температура воздуха +21-23 °C.
В Алматы переменная облачность, дождь, гроза, днем +30-32 °C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем +34-36 °C.
29.07.2025, 20:34 48111
В Алматы прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля 2025 года в Алматы в банкетном зале отеля InterContinental прошла презентация 138-й Кантонской ярмарки - одного из крупнейших мировых мероприятий в сфере оптовой торговли. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, государственных структур, а также зарубежные гости и спикеры.
С приветственными словами и презентациями на встрече выступили:
- Кенжебеков Толеген, заместитель акима города Конаева;
- Руденко Олег, начальник отдела международного сотрудничества палаты предпринимателей "Атамекен" города Алматы;
- Ма Вэньпин, второй секретарь отдела по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан;
- Лю СяоМинь, выставочный директор Центра внешней торговли Китая;
- Галина Зкрияева, основатель холдинга Jeti Aspan и генеральный директор Galmart.
Кантонская ярмарка, также известная как Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, проводится в Гуанчжоу с 1957 года и является крупнейшей и старейшей торговой выставкой КНР. Она проходит дважды в год - весной и осенью - и объединяет десятки тысяч компаний из более чем 229 стран и регионов мира. Ярмарка славится своим масштабом, широчайшим ассортиментом продукции - от промышленного оборудования и электроники до товаров народного потребления и инновационных решений - и высоким уровнем организации. Это мероприятие называют "барометром" внешней торговли Китая и платформой для установления новых деловых связей.
Общий объем экспортных сделок, заключенных на ярмарке за все время ее существования, превышает 1,5 триллиона долларов США, а число посетителей исчисляется сотнями тысяч. Участие в Кантонской ярмарке открывает доступ к крупнейшим рынкам мира, помогает найти новых партнеров, заключить выгодные контракты и изучить современные тенденции в международной торговле.
Презентация в Алматы стала отличной возможностью для казахстанских предпринимателей узнать больше о возможностях участия в ярмарке, задать вопросы организаторам и наладить новые деловые контакты. Проведение подобных мероприятий способствует укреплению экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также поддерживает развитие международного бизнеса.
29.07.2025, 15:12 56301
В Казахстане намерены ввести лицензирование частных агентств занятости
В Казахстане официально зарегистрировано более 60 агентств, которые занимаются вывозом казахстанцев на работу за рубеж
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскар Биахметов в ходе пресс-конференции в правительстве заявил о том, что в стране намерены ввести лицензирование частных агентств занятости, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законодательством право вывоза рабочей силы за рубеж имеют частные агентства занятости (...) Но здесь, конечно, есть проблемы - у нас работа частных агентств занятости не лицензируется (...) Часто бывают проблемы, что они берут деньги казахстанцев, но, к сожалению, оставляют их один на один с их проблемами за рубежом, не содействуют их возвращению, и поэтому у нас стоит вопрос о лицензировании их деятельности", - заявил спикер.
По его словам, в Казахстане официально зарегистрировано более 60 агентств, которые занимаются в частном порядке вывозом казахстанцев на работу за рубеж. В основном, отметил вице-министр, такие агентства зарегистрированы в Астане, Алматы и Карагандинской области.
В последнее время в основном в Великобританию, страны Европы - Германию, Чехию есть немного", - добавил Аскар Биахметов.
Ранее казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже.
29.07.2025, 14:51 59046
Давление на эмоции и риск упущенной выгоды - о новых уловках мошенников предупредили казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового предупредило казахстанцев об уловках мошенников, передает корреспондент агентства.
Один из распространенных методов - создание тревожной ситуации. Граждан просят немедленно принять решение: "срочно перевести деньги", "иначе вы упустите возможность", "нужно срочно подтвердить операцию". Из-за ощущения потери времени или так называемого риска упущенной выгоды человек теряет способность критически оценивать происходящее и действуют автоматически", - заявили в агентстве.
Также, по информации пресс-службы, другой часто используемый прием - давление на эмоции.
Мошенники играют на страхе, сочувствии или доверии. Например, сообщают о несанкционированной банковской операции, нарушении законодательства вами или вашими близкими, просят помощи для "родственника в беде" или предлагают легкий заработок. Эмоциональное состояние мешает человеку сохранять рациональность. Для того чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность, не доверять незнакомцам в интернете, не передавать личные данные и реквизиты карт, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию через официальные каналы", - добавили в агентстве.
Подчеркивается, что в случае любых сомнений необходимо прервать разговор, даже если собеседник представился официальным лицом - представителем правоохранительных органов, министерств или регулятора.
Помните - никакие финансовые и правовые вопросы не решаются по телефону или через мессенджеры", - добавили в ведомстве.
Ранее Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?