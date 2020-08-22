Дожди ожидаются в выходные на большей части Казахстана

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 22-24 августа, передает Kazakhstan Today.

Синоптики отмечают, что в течение следующих трех дней погоду большей части Казахстана будет определять высотный циклон, с которым ожидаются дожди, на западе и юго-западе страны - сильные дожди.

Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, не исключено выпадение града. Что же касается температуры воздуха, то здесь никаких значительных изменений не ожидается, за исключением западных и юго-западных регионов, где ожидается понижение дневных температур до 20-25, местами 28 тепла", - проинформировали в "Казгидромете".

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