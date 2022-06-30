Грозовые дожди и сильную жару обещают казахстанские синоптики в среду

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке ожидается град, на севере, северо-западе, юге - шквал, на юго-западе, юге - пыльная буря. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

В районе Алакольских озер Жетысуской области днем ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, на юге Мангыстауской, Кызылординской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. На западе, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, западе, севере Жамбылской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Алматинской, на западе Абайской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.